Короткие уроки и самоизоляция в кабинетах: Для школьников Твери начался новый учебный год

Первоклашкам организовали вполне традиционный День знаний, разве что на линейке было не очень многолюдно. Фото: Виктория ТУШКОВА

«Буквы разные писать тонким пёрышком в тетрадь учат в школе, учат в школе, учат в школе…» Как и десятилетиями ранее, именно под эту песню взволнованные тверские первоклашки 1 сентября переминались с ноги на ногу у порога школы.

Да и в целом День знаний-2020 оказался вполне традиционным, несмотря на ужасы коронавирусных ограничений, по поводу которых все так переживали. Разве что линейки были не такими многочисленными: их организовали только для учеников первых и выпускных классов. Но вряд ли первоклашки это заметили.

В тверской школе № 49 линейка прошла довольно быстро, что и к лучшему: устать новоиспечённые школьники не успели, хотя кое-кто уже начал позёвывать. Небольшая репетиция, напутствие от руководства школы, пара стихотворений - и вперёд к знаниям.

Линейка закончилась быстро, заскучать первоклашки почти не успели. Фото: Виктория ТУШКОВА

Каждому классу свой вход

В школу ребят запускали группами, по классам. Первого сентября все прошли через парадный вход. Но вообще в школе обустроили пять разных входов-выходов. За каждым закрепят определённые классы. Один выход будет эвакуационным - для передачи медикам заболевших детей, если таковые окажутся.

- Если у кого-то из детей обнаружат высокую температуру, ребёнка проведут в изолятор, который находится рядом с кабинетом медика. Мы позвоним родителям и с их согласия вызовем «скорую помощь», - рассказала директор школы Светлана Колесова. - После прибытия медиков или родителей ребёнка выведут из школы через эвакуационный выход.

Измерение температуры всем входящим в школу - обязательно. Фото: Виктория ТУШКОВА

Расписание изменится, уроки будут короче

Расписание уроков и перемен пришлось серьёзно переработать, чтобы минимизировать контакты детей из разных классов. Многие родители переживали, что их чада будут заканчивать учиться едва ли не ночью. Но при грамотном планировании такого быть не должно, уверяют в школе № 49.

Фактически унифицированное расписание имеет каждая школьная параллель. Например, все восьмые классы приходят в школу к 8:00, а седьмые - нет, не к 7:00, а к 8:50. Учащиеся во вторую смену второклашки садятся за парты в 13:00, а все шестиклассники - в 13:20. За учащимися в одинаковое время ребятами закрепили кабинеты в разных частях школы. Первоклашек так и вообще выпускать из классов на переменах не планируют.

- Приходить в школу дети будут в разное время, расписание, конечно, немного сдвинулось. Но поздно заканчивать ребята не будут. Уроки в этом году сделают короче: 35 минут вместо 45, - рассказала классный руководитель 11-а класса школы № 49 Ольга Крупкина. - За счёт этих десяти минут от каждого урока и удастся нормализовать время окончания учёбы.

Десять минут от каждого урока, конечно, немало. Так что этапы урока тоже будут корректироваться. Скорее всего, больше придётся отдать ребятам на самостоятельное изучение дома.

Но, по сравнению с весенней дистанционкой это ерунда. А потому родители сильно не волнуются.

- Для первоклашек вообще всё осталось как было: в восемь утра начинают, в 10:15 уже заканчивают. Кормить после первого урока обещали бесплатно. В остальном в школе вроде всё в порядке и всё готово. Санитайзеры и дезинфицирующие салфетки в каждом классе есть, - сообщили Ольга и Алексей Ремизовы, родители Миши, ученика 1-в класса. - Что десять лет назад у нас старшая дочь шла в первый класс, что сегодня сын – в целом ничего не поменялось.

Первый раз в первый класс. Волнительно! Фото: Виктория ТУШКОВА

Бесплатное питание - обед или завтрак?

Кстати, о бесплатном питании учеников начальных классов. Споров и вопросов по этому поводу было немало. Обед это будет или завтрак? Всем ли положено бесплатное питание?

- Ребятам из начальных классов, которые учатся в первую смену, будут предоставлены бесплатные завтраки. Ученикам начальных классов второй смены - бесплатные обеды. Всё питание: и завтраки, и обеды - горячее, - объяснила «КП»-Тверь» директор школы.

То есть каждый младшеклассник один раз в день получит бесплатную горячую еду. Второй приём пищи бесплатным будет только для детей из малоимущих семей. Но дважды питаются в школе не все. Первоклашки, например, едят только один раз.

Дезинфекцией учителя заниматься не будут

Убирать и обеззараживать классные кабинеты, столовые и другие помещения будет технический персонал, учителей этим заниматься не обяжут.

- Будут выходить дневные и вечерние смены технического персонала. После питания каждого класса - дезинфекция столовых. По строгому графику дезинфекция санитарных комнат. Учителя будут осуществлять только сквозное проветривание кабинетов. В каждом классе вывешен график проветриваний, - пояснила директор Светлана Колесова. - В санитарных комнатах также вывешены графики уборки, в которых будут ставиться пометки. Рекреации школы начнут убирать после каждой перемены.

Техничек для этой работы хватит, уверяет директор. Для подстраховки в школе имеются дополнительные ставки.

Так что пока кажется, что всё будет хорошо. Главное - беречь здоровье. С Днём знаний!

Цветы, банты и думы о новой школьной жизни. Фото: Виктория ТУШКОВА

В такой день и родители - как дети. Фото: Виктория ТУШКОВА

Скоро начнётся первый урок. Фото: Виктория ТУШКОВА

На линейке были не только первоклашки, но и будущие выпускники, совсем взрослые на фоне ребятни. Фото: Виктория ТУШКОВА

Впереди - последний год классного руководства с 11-а. Фото: Виктория ТУШКОВА