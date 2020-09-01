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АтомЭнергоСбыт предлагает воспользоваться терминалами самообслуживания

С 20 августа в Сандовском, Краснохолмском, Тверском центрах обслуживания клиентов АтомЭнергоСбыт и в ГБУ «Тверской Комплексный центр социального обслуживания населения» появились информационно-платёжные терминалы самообслуживания.
Эльвира ХраповицкаяЭльвираХраповицкая
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Пользуйтесь терминалами самообслуживания!

Пользуйтесь терминалами самообслуживания!

Сейчас все больше платежей проходит по безналичному расчету, многие вопросы решаются в онлайн-формате, но не у всех есть техническая возможность использования цифровых сервисов компании. Для удобства таких потребителей устанавливаются современные терминалы.

Терминалы «АтомЭнергоСбыт» - это многофункциональное устройство, позволяющее передать показания приборов учёта электроэнергии, оплатить свет без регистрации только по номеру лицевого счёта, связаться со специалистом компании в режиме реального времени по видеосвязи. Кроме того можно задать вопросы в контакт-центр, написать сообщение виртуальному помощнику и воспользоваться мобильным приложением.

Уже в текущем году будет начата установка терминалов и в отдалённых районах Тверской области, где их необходимость ощущается острее.

Подобными терминалами планируется оборудовать районные офисы тверского подразделения компании и общественные места с наибольшей проходимостью населения.

Теперь жители городов и сёл Верхневолжья будут тратить меньше времени на решение вопросов энергоснабжения.

Терминал самообслуживания

Терминал самообслуживания

БИЗНЕС-ПРЕСС

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