АтомЭнергоСбыт предлагает воспользоваться терминалами самообслуживания

Пользуйтесь терминалами самообслуживания!

Сейчас все больше платежей проходит по безналичному расчету, многие вопросы решаются в онлайн-формате, но не у всех есть техническая возможность использования цифровых сервисов компании. Для удобства таких потребителей устанавливаются современные терминалы.

Терминалы «АтомЭнергоСбыт» - это многофункциональное устройство, позволяющее передать показания приборов учёта электроэнергии, оплатить свет без регистрации только по номеру лицевого счёта, связаться со специалистом компании в режиме реального времени по видеосвязи. Кроме того можно задать вопросы в контакт-центр, написать сообщение виртуальному помощнику и воспользоваться мобильным приложением.

Уже в текущем году будет начата установка терминалов и в отдалённых районах Тверской области, где их необходимость ощущается острее.

Подобными терминалами планируется оборудовать районные офисы тверского подразделения компании и общественные места с наибольшей проходимостью населения.

Теперь жители городов и сёл Верхневолжья будут тратить меньше времени на решение вопросов энергоснабжения.