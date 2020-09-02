На Калининской АЭС введен в эксплуатацию современный стационарный гамма-спектрометр измерения человека.

Новый спектрометр

Сергей БОЙКО

Установка является составным элементом системы индивидуального дозиметрического контроля состояния персонала, выполняющего работы в зоне контролируемого доступа. КАЭС стала второй атомной станцией в Концерне «Росэнергоатом», внедрившей подобное оборудование.

По словам начальника лаборатории радиационного контроля Калининской АЭС Дмитрия Егорова, новый спектрометр является полностью отечественной разработкой и состоит из измерительного кресла, набора спектрометрического оборудования на основе многоканального анализатора и автоматизированного рабочего места оператора.

«Возможности нового оборудования позволили существенно упростить и оптимизировать процедуру дозиметрического измерения состояния персонала. По сравнению с предшественником новый спектрометр имеет более высокие характеристики эффективности и чувствительности, способствующие быстрому и точному измерению. Основным преимуществом установки является возможность проведения сразу трех видов контроля. Благодаря этому время проведения полного обследования каждого работника сократилось в 6 раз (с 33 до 5 минут)», - отметил Дмитрий Николаевич.

Кроме того, эксплуатационную безопасность установки значительно повысило, использование электрического охладителя вместо жидкого азота, а компактные габариты позволили использовать ее в помещении небольшой площади.

«Обеспечение безопасности и сохранение здоровья персонала является ключевым направлением деятельности Калининской АЭС. Новый стационарный гамма-спектрометр измерения человека является дальнейшим продолжением работ по оптимизации дозовых нагрузок персонала предприятия», - подчеркнул заместитель главного инженера Калининской АЭС по радиационной защите Юрий Мамонтов.