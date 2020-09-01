Коронавирус в Твери, последние новости на 1 сентября 2020 года: торжество для первоклашек и выпускников

Торжественные линейки в Тверской области рекомендовано проводить лишь в 1 и 11 классах.
Фото: Ирина ТАРАСОВА
Всего на утро 1 сентября с начала пандемии в регионе выявлено 5407 человек, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).
1030 человек (+22) изолированы.
4184 человека (0) выздоровели.
193 (+2) человека умерли.
Графика: yandex.ru
Сегодня в стране День знаний. Организованно и с соблюдением санитарных правил провести праздник предстоит и школам Тверской области.
Но, как сообщают в правительстве региона, большая часть школ проведет линейки только для 1-х и 11-х классов, для параллелей со второй по десятый классы по решению администраций школ могут быть проведены отдельные торжества, в разное время с 8 до 13 часов.
Только цифры
(согласно данным Тверьстата)
137,7 тысяч школьников сядут сегодня за школьные парты
4,4 тыс учащихся будут обучаться в профтехучилищах
22,5 тыс учащихся- в техникумах
23,6 студентов - начнут и продолжат обучение в вузах региона.
Графика: ПТО