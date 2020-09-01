Коронавирус в Твери, последние новости на 1 сентября 2020 года: торжество для первоклашек и выпускников

Торжественные линейки в Тверской области рекомендовано проводить лишь в 1 и 11 классах. Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всего на утро 1 сентября с начала пандемии в регионе выявлено 5407 человек, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

1030 человек (+22) изолированы.

4184 человека (0) выздоровели.

193 (+2) человека умерли.

Графика: yandex.ru

Сегодня в стране День знаний. Организованно и с соблюдением санитарных правил провести праздник предстоит и школам Тверской области.

Но, как сообщают в правительстве региона, большая часть школ проведет линейки только для 1-х и 11-х классов, для параллелей со второй по десятый классы по решению администраций школ могут быть проведены отдельные торжества, в разное время с 8 до 13 часов.

Только цифры

(согласно данным Тверьстата)

137,7 тысяч школьников сядут сегодня за школьные парты

4,4 тыс учащихся будут обучаться в профтехучилищах

22,5 тыс учащихся- в техникумах

23,6 студентов - начнут и продолжат обучение в вузах региона.