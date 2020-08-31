«Диктант Победы-2020» в Твери: заданий в этом году будет больше

В регионе будет организовано более 100 площадок для написания "Диктанта Победы-2020". Фото: Евгения ГУСЕВА

Знать, чтобы помнить: 3 сентября, в четверг, жители Тверской области вместе со всей страной напишут «Диктант Победы». Это будет второй «Диктант Победы» в истории страны. В 2019 году его написали около 100 тысяч человек. В этот раз акция должна достичь невероятных масштабов: в год 75-летия Победы в Великой Отечественной войне к диктанту присоединятся 75 стран мира.

В Тверской области будет организовано более 100 площадок: около 70 открытых для всех желающих и порядка 30 закрытых – на территории военных подразделений и в учреждениях правоохранительных органов.

Как пишем

Диктант будет длиться 45 минут. За это время участникам предстоит выполнить 25 заданий. Вопросы будут посвящены ключевым историческим датам и событиям, военной географии, героям войны.

Как подготовиться

Оценить свои силы можно заранее: на сайте проекта размещены онлайн-тесты, среди них есть и тот, что писали участники предыдущего «Диктанта Победы» в 2019 году. Но учтите, что в этот раз будет немного сложнее: вместо 20 вопросов придётся ответить на 25. А время, отведённое на диктант, останется прежним. Организаторы проекта также рекомендуют для подготовки к «Диктанту Победы» воспользоваться материалами Российского исторического общества.

Разузнать заранее, какие будут вопросы, не получится. Тестовые задания разошлют местным организаторам прямо перед началом диктанта.

Где пишем

В Твери «Диктант Победы» будут писать в библиотеке имени Горького (Свободный переулок, 28). Чтобы найти площадку в муниципалитетах региона, необходимо зайти на сайт проекта. Информация о местах проведения диктанта – на главной странице, справа (сразу под баннером с отсчётом времени до старта диктанта). Потребуется выбрать регион, затем город, после чего нажать кнопку «Найти площадку».

Диктант онлайн

Диктант можно написать и онлайн. Эта возможность появится на сайте диктанта в день его проведения, 3 сентября. Для участия в проекте онлайн необходимо предварительно зарегистрироваться.

Регистрация понадобится и участникам, которые будут писать очно. Только зарегистрировавшись, вы сможете узнать свой результат и скачать именной диплом участника «Диктанта Победы-2020».

Как зарегистрироваться

Для регистрации необходимо нажать кнопку «Регистрация/вход», расположенную на главной странице сайта проекта в правом верхнем углу. Ввести номер своего телефон и нажать «Продолжить». Вам придёт СМС с паролем. Вводим пароль, жмём «Войти». Далее придётся заполнить информацию о себе: ФИО, электронную почту, страну и город. Нажав кнопку «Сохранить данные», вы попадёте в свой личный кабинет.

Там вам останется выбрать страну, регион, город проведения диктанта и нажать кнопку «Записаться». В случае какой-либо ошибки запись на пункт можно отменить.

Во сколько начало

Все площадки «Диктанта Победы» в нашем часовом поясе начинают работу в 12:00 по московскому времени. До 13:40 продлится сбор и регистрация участников, выдача бланков. С 13:40 до 14:00 участников будут консультировать, как правильно заполнить бланк. В 14:00 стартует «Диктант». В 14:45 бланки начнут собирать.

Как узнать результат

Каждый бланк для написания диктанта имеет индивидуальный идентификационный номер. Этот номер продублирован на отрывном листке, который останется у вас. В личном кабинете на сайте проекта найдите графу «Проверить результат» и введите туда этот номер. Это можно будет сделать после подведения итогов диктанта. На какой день планируется объявление итогов, пока не сообщается.

Победители

В каждом субъекте РФ выберут пятерых победителей. Потом из всех победителей региональных отборов отберут двадцать лучших: тех, кто набрал максимальное количество баллов за наименьшее время. Победители акции «Диктант Победы» получат специальные карты, дающие право на бесплатное посещение более 50 музеев страны. Им также подарят книги о Великой Отечественной войне и электронные гаджеты. А будущие абитуриенты, набравшие максимальное количество баллов в «Диктанте Победы», смогут получить дополнительные льготы при поступлении в вузы: по закону за индивидуальные достижения могут начислить до 10 баллов.