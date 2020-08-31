Коронавирус в Твери, последние новости на 31 августа 2020 года: финальные приготовления к Дню знаний

Тверской области предстоит пережить самый необычный День знаний - в масках и на социальной дистанции. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Всего на утро 31 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5383 человека, инфицированных COVID-19 (+26 заболевших за последние сутки).

1008 человек (+12) изолированы.

4184 человека (+12) выздоровели.

191 (+2) человек умер.

Графика: yandex.ru

Тверская область готовится к Дню знаний, который наступит уже завтра. В регионе, как и по всей стране, учебный год начнётся в очном режиме, традиционно, с линейками. Но - с соблюдением усиленных требований санитарии и дезинфекции.

В школах, коллежах и вузах будут установлены дозаторы с дезсредствами для рук и аппараты обеззараживания воздуха. Всем входящим будут измерять температуру.

Кстати, как сообщает сайт "Стопкоронавирус.рф", в Минпросвещения не станут требовать от школьных учителей делать прививку от коронавируса. Вакцинация рекомендуется, но она будет добровольной.

Школьникам придётся привыкнуть к новому расписанию, оно будет таким, чтобы максимально исключить возможность встреч в школьных коридорах и раздевалках ребят из разных классов.

Студентов обяжут носить маски на учёбе. Но в общежитиях им разрешат находиться без них.

В Тверской области продолжается выдача бесплатной школьной формы для детей с 1-го по 5-й классы из многодетных семей. Все стремятся успеть получить форму до начала учебного года. Но её будут выдавать до тех пор, пока не обеспечат всех.

1 сентября в школах состоится урок, посвящённый Победе в Великой Отечественной войне.