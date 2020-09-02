Коронавирус в Твери, последние новости на 2 сентября 2020 года: первая партия вакцины против гриппа поступила в регион

Статистика распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Всего на утро 2 сентября с начала пандемии в регионе выявлено 5432 человек, инфицированных COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).

1037 человек (+7) изолированы.

4200 человек (+16) выздоровели.

195 (+2) человека умерли.

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В Тверскую область поступила первая партия вакцины от гриппа и ОРВИ для взрослых – 156 570 доз. Она будет распределена по медицинским учреждениям региона.

Всего же в Тверскую область поступит более 710 тыс. доз вакцины против гриппа, из них свыше 128 тыс. доз предусмотрено для иммунизации детей. К числу первых, кто должен вакцинироваться против гриппа, относятся дети в возрасте от 6 месяцев, школьники, студенты, люди старше 60 лет, призывники, беременные женщины, граждане, имеющие хронические заболевания, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы.