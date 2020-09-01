Новый корпус суворовского военного училища открытие в Твери 1 сентября 2020 года: количество учебных мест, новые аудитории и инновации

Новый корпус суворовского училища открыт в Твери 1 сентября 2020. Фото:ПТО

1 сентября 2020 года в Твери открыли новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского военного училища.

Здесь состоялась первая линейка, посвященная Дню знаний. Почетными гостями стали Заместитель Председателя Правительства РФ, Герой России Юрий Борисов, Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель Министра обороны РФ Тимур Иванов.

Новый комплекс Тверского (Калининского) суворовского училища включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.

К 2021 году в учреждении заработает уникальный класс. Специально для Тверского суворовского училища создан многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук. В практической зоне можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом. В теоретической – готовиться к полетам.

Архитектура нового СВУ отсылает к историческому зданию в центре Твери, где ранее располагалось училище. При этом вновь построенные корпуса спроектированы по типовым и успешно реализованным объектам образования Минобороны России. Сооружения такого плана созданы в суворовских и президентских кадетских училищах в Севастополе, Петрозаводске, Мурманске, Перми, Туле.

Напомним, ТвСВУ – старейшее из всех суворовских училищ России. В 2018 году учебное заведение отметило 75-летие. За эти годы обучение в нем прошли свыше 15 тысяч ребят. Более 100 выпускников стали генералами, девять удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

Новый корпус училища. Фото: ПТО

Учебный класс. Фото:ПТО