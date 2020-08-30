Коронавирус в Твери, последние новости на 30 августа 2020 года: разбираем недельную эпидемическую статистику

"КП"-Тверь" ежедневно рассказывает последние новости о коронавирусе в Тверской области.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Всего на утро 30 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5357 человек, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).
996 человек (+2) изолированы.
4172 человека (+20) выздоровели.
189 (+2) человек умерли.
Графика: yandex.ru
В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Регион пока находится на первом этапе выхода из коронавирусных ограничений.
Уровень заболеваемости за прошедшую неделю (с понедельника, 24 августа) стабилен - каждый день фиксируется от 23 до 25 новых случаев COVID-19. Статистика смертей от коронавируса за этот же период скачет от нуля до трёх случаев в сутки.
А вот динамика выздоровлений от коронавирусной инфекции за неделю не была подчинена какой-либо строгой тенденции: в регионе фиксировалось от нуля до 25-ти выздоровлений за сутки.
Графика: ПТО