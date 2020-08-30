Коронавирус в Твери, последние новости на 30 августа 2020 года: разбираем недельную эпидемическую статистику

"КП"-Тверь" ежедневно рассказывает последние новости о коронавирусе в Тверской области. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего на утро 30 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5357 человек, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

996 человек (+2) изолированы.

4172 человека (+20) выздоровели.

189 (+2) человек умерли.

Графика: yandex.ru

В Тверской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Регион пока находится на первом этапе выхода из коронавирусных ограничений.

Уровень заболеваемости за прошедшую неделю (с понедельника, 24 августа) стабилен - каждый день фиксируется от 23 до 25 новых случаев COVID-19. Статистика смертей от коронавируса за этот же период скачет от нуля до трёх случаев в сутки.

А вот динамика выздоровлений от коронавирусной инфекции за неделю не была подчинена какой-либо строгой тенденции: в регионе фиксировалось от нуля до 25-ти выздоровлений за сутки.