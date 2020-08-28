1 сентября 2020 года в Твери: сборы в школу, цены на цветы, бесплатные обеды младшим школьникам

В этом году первоклашек больше, чем в прошлом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Приближается главный осенний праздник — 1 сентября 2020 года в Твери, День знаний в этом году выпал на вторник. «КП»-Тверь» собрала полную информацию о том, как подготовился регион к 1 сентября.

Первоклашек в этом году больше

Новый учебный год во всех школах Тверской области начнется, как обычно, с традиционных линеек. 1 сентября пороги школ Тверской области впервые перешагнут 14 862 первоклассника. Это немного больше, чем годом ранее (в 2019-м за парты первый раз в жизни сели 14 848 юных школяров).

Всего в школах региона в этом году будут учиться 139 499 школьников. Учителей в регионе – 10 919.

В профессиональных образовательных организациях будут учиться 24 608 ребят. Впервые обучаться профессии в колледжи, училища и техникумы региона придут 7 346 первокурсников.

Поскольку образование по российским стандартам начинается ещё в детском саду, то для тверских дошколят тоже стартует новый учебный год. В садики региона будут ходить 56 198 ребятишек.

Собрать ребёнка в школу - целая эпопея: составить список, объехать все магазины, да ещё и скидки найти! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Сколько стоило собрать ребёнка в школу

По данным Росстата экипировка ученика младших классов должна обойтись примерно в 12 тысяч рублей. На деле всё же выходит больше. «КП»-Тверь» сделала подсчёты вместе с Тамарой, мамой тверской четвероклашки.

2400 руб. – форма в школу (юбка и жилет);

2400 руб. – две блузы;

1400 руб. – две водолазки на холодную погоду;

1200 руб. – спортивный костюм по акции со скидками;

750 руб. – кроссовки, тоже по акции;

1800 руб. – рюкзак;

1300 руб. – учебник и рабочие тетради по английскому языку.

Итого – 11 250 рублей. Но это далеко не всё. По словам Тамары, с учётом покупки белья, канцелярских товаров, тетрадей, обложек и прочей мелочёвки, которая стоит не таких уж и маленьких денег, конечная сумма оказывается никак не меньше 16 тысяч рублей.

Первоклашки с огромными букетами - ежегодное трогательное зрелище. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Цветы

Цены тверские цветочники на букеты в 1 сентября уже установили. И рекомендуют заказать цветы заранее, хотя бы за день-два. Прибежав за букетом рано утром 1 сентября, придётся выбирать из того, что есть.

Радует одно - драть три шкуры с запоздавшего покупателя, по словам работниц цветочных магазинов, никто не будет.

Цены у всех примерно одинаковые. Небольшой готовый букетик можно купить за 800 рублей. Если повезёт, то кое-где вам постараются составить скромную цветочную композицию за 600-700 рублей. Большинство магазинов гарантируют, что за 1000 рублей уж точно сделают вполне неплохой и пышный букет.

За отдельные цветы цены, в среднем, такие:

ветка хризантемы – 110 руб.;

гербера – 120-140 руб.;

роза – от 70-80 руб.;

гортензия в упаковке – 500 руб.

Бесплатные обеды

Все дети из начальных классов (с 1-го по 4-й) будут обеспечены бесплатным горячим питанием. В Тверской области таких ребят более 57,5 тысяч.

По сообщению регионального Правительства, на организацию таких обедов в новом учебном году в областной казне на заложено около 111 млн. 800 тысяч рублей.

Школьную форму в этом году многодетным выдают бесплатно, но только на ребят с 1-го по 5-й классы. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Бесплатная школьная форма для многодетных

В этом году в Тверской области многодетным родителям выдают бесплатную школьную форму для детей с 1-го по 5-й классы.

Форма пошита на тверских предприятиях и соответствует всем имеющимся стандартам. На выбор школьникам и их родителям предлагают четыре цвета: чёрный, бордовый, синий и серый.

Сроки выдачи заканчиваются 15 сентября, но, по сообщению Министерства демографической и семейной политики Тверской области, на деле форму будут выдавать до тех пор, пока ею не обеспечат всех, кто имеет на неё право.

По вопросам выдачи бесплатной школьной формы в Тверской области работает горячая линия: 8-800-201-22-62.

Чтобы вирус не проник

Подробные рекомендации по организации учебного процесса в условиях коронавируса выпустил Роспотребнадзор. Санитарные меры повлияют на многие аспекты школьной жизни.

Самое главное - придётся привыкать к новому расписанию: оно должно быть организовано таким образом, чтобы ученики разных классов не пересекались между собой на переменах, обедах или во время продлёнки.

За каждым классом закрепят свой кабинет. "Физрой" при хорошей погоде предписано заниматься только на улице.

Классы и другие помещения в течение учебного для будут дезинфицироваться. Санитарное ведомство рекомендует проводить санобработку на каждой перемене. В школе должны быть установлены дозаторы с "санитайзерами", в каждом классе - аппараты по обеззараживанию воздуха.

Погода в День знаний

Она обещает быть вполне комфортной. Жарко не будет: накануне к региону подберётся холодный атмосферный фронт. Однако сильно похолодать не успеет, прогнозируется +19…+20 градусов. Дождливым день стать не должен, но чтобы не испортить себе праздник, зонты на линейку всё-таки прихватите. Пригодятся - не от дождя, так от солнца.

С наступающим Днём знаний!