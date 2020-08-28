В Твери особенным детям вручили наборы первоклассника

В Твери особенным детям вручили наборы первоклашек. Фото: ТИА

У этих ребятишек с особенностями развития – нарушение здоровья различной степени тяжести. Но все они с нетерпением ждут начала их первого года учёбы в школе. Чтобы у первоклашек было всё необходимое, депутат Тверской городской Думы Светлана Козлова вручила им наборы канцелярских принадлежностей и тетрадей.

Кто-то из ребят пойдёт в обычную школу, кто-то – в коррекционную, всё зависит от их самочувствия. На торжественном посвящении в первоклассники в ресторане «Дома у друзей» для детей устроили настоящий праздник с аниматорами и подарками. Директор заведения общепита предоставил площадку для проведения мероприятия совершенно бесплатно, так что речь не идёт о коммерческой выгоде.

– Мы ежегодно принимаем участие в таких акциях, на которых детей собирают в школу. Я, как никто другой, понимаю, насколько важно, чтобы особенные дети были полностью подготовлены к учёбе. Помимо ручек, тетрадей, карандашей и красок в наши наборы входят игрушки: для мальчиков – машинки, для девочек – куклы, – рассказала депутат Тверской городской Думы Светлана Козлова.

Депутат Тверской городской Думы Светлана Козлова помогает особенным детям. Фото: ТИА

Депутат также обозначила, что одно из направлений её деятельности – работа с людьми, чьи возможности ограничены. В этом году Светлана Козлова встречалась в период пандемии с семьями, которые воспитывают детей-инвалидов. Им передавали продуктовые наборы.

Елена Пилипчук, которая возглавляет тверскую общественную организацию «Дети-ангелы», уже пять лет занимается допобразованием и психологической помощью особенным детям. Родители юных тверичан входят в состав организации на правах членства.

– Так получилось, что в этом году впервые за время существования нашей организации в школу пойдут десять наших детей. Все они ходили в кружки. Мы занимаемся развитием ребят: лепим с ними, рисуем, танцуем, ездим на экскурсии. Уверены, что теперь будущие первоклассники смогут адаптироваться в учебном заведении и найти друзей, – поделилась радостью директор Тверского регионального отделения общественной организации «Дети-ангелы» Елена Пилипчук.

Директор общественной организации «Дети-ангелы» Елена Пилипчук – человек с активной гражданской позицией! Фото: ТИА

Елена Пилипчук поблагодарила Светлану Козлову за помощь со школьными принадлежностями для детей.

Организация «Дети-ангелы» три года подряд получает президентский грант. Её миссия – поддержка юных тверичан с особенностями развития, защита их прав и обеспечение равных с другими гражданами возможностей.