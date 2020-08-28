«Школы закроют на карантин 20 сентября 2020 года»: жители Твери в социальных сетях обсуждают очередной фейк

Закроют ли школы Твери на карантин с 20 сентября -фейк обсуждают в соцсетях. Фото: Ирина ТАРАСОВА

- А точно школы откроются 1 сентября? Вот в нашем чате школьном мамашки пишут, что с 20 сентября вновь всех распустят на карантин. Вторая волна коронавируса. И снова дистанционка, - вопрошает у меня знакомая.

Успокаиваю, никакого карантина не намечается: все школы будут работать, есть и документы правительства регионального на сей счёт, в СМИ не раз озвученные.

Школы будут работать, но с соблюдением мер, которые Роспотребнадзор предписывает: санобработка, школьники находятся в пределах одного класса и пр. Однако, слух про 20 сентября по городу множится, всплывая то там, то тут в соцсетях и чатах.

Да и вообще по России слух этот гуляет - достаточно забить дату и ключевые слова в поисковый запрос в инете. Более того, интернет-комментаторы предрекают на перспективу вообще перевести обучение в стране онлайн. Информацию подают, как военную тайну, со ссылкой на некие источники, приближенные к Министерству образования РФ.

Кто стоит за этим и что это за дата такая – 20 сентября? Несет ли она какой-то смысл?

Тему про школьный карантин с 20 сентября официальные власти региона никак пока не комментируют, называя это фейком. В школах учителя и руководство ничего об этом не знают, замечают лишь: сейчас у них главная задача – подготовить школы к 1 сентября. Ни о каком карантине 20 сентября речи не идет. Напротив, делается максимум усилий, чтобы детям было безопасно и комфортно учиться именно в школе.

Кому нужна эта социальная напряженность? Остается только гадать.