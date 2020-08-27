«Ваш труд неоценим для Тверской области!»: в думе Твери наградили волонтёров движения «Мы вместе»

Волонтёры движения «Мы вместе» на церемонии поздравления в Тверской гордуме. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В стенах Тверской городской Думы вручили награды волонтёрам областного штаба движения «Мы вместе». Молодые люди в период пандемии помогали представителям старшего поколения, многодетным семьям, родителям, воспитывающим ребёнка-инвалида. Всем, кто нуждался в продуктах и лекарствах. Всего поддержали более 45 тысяч тверичан. Если говорить образно, такое количество людей живёт в двух районах Твери.

В продуктовые наборы, которые вручали волонтёры тем, кто находился на самоизоляции, входили нескоропортящиеся продукты – макароны, крупы, масло – базовые продукты питания, к которым для семей добавляли и сладкое. Во всех муниципалитетах региона в течение трёх месяцев трудились более 1200 добровольцев.

Звонки от нуждающихся принимали молодые волонтёры колл-центра штаба. Другие в это время составляли списки необходимых продуктов, упаковывали их и развозили по указанным адресам. К примеру, Полина Малиночка (да-да, такая необычная фамилия) параллельно занималась волонтёрством и поступала в Тверской колледж имени Коняева.

Девушка в течение двух месяцев собирала на складе продуктовые наборы. Рассказала, что для неё это был бесценный опыт, который пригодится в будущем. Тверичанка планирует продолжать заниматься волонтёрством.

Волонтёр Полина Малиночка получает награду. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– Мне очень понравилось работать в команде и приносить пользу людям. Люди старшего поколения крайне нуждались в помощи и поддержке в непростой период, – поделилась Полина Малиночка.

В торжественной обстановке председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев вручил волонтёрам подарки – набор книг, рассказывающих о саморазвитии и мотивации. Чтобы был стимул достигать новых высот.

– Ваше неравнодушие к жителям области, ваша гражданская позиция заслуживают уважения. Считаю, что волонтёрское движение в регионе развито на хорошем уровне. Это значит, что люди готовы прийти на помощь друг другу. Надеюсь, в дальнейшем неравнодушных тверичан станет ещё больше, – отметил в поздравительном слове председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

В будущем планируется, что волонтёры движения «Мы вместе» будут работать над другими проектами. «Коронавирусный» этап пройден успешно.

Координатор волонтёров Юлия Саранова. Фото: Степан КАМЕНЕВ

– К нам часто обращались люди старшего возраста. Мы также помогали семьям, которые остались без источника доходов. Помимо продуктовых наборов, помогали оплатить услуги ЖКХ, привозили маски, – рассказала директор Фонда Твери, руководитель регионального штаба помощи «Мы вместе» Юлия Саранова. – Помощь была экстренной, «здесь и сейчас».

В акции помощи активно участвовало и бизнес-сообщество города. Так депутат Тверской городской Думы Дмитрий Гуменюк предоставил помещение, где хранились товары и продукты для индивидуальных пакетов. В своём выступлении он подчеркнул, что в Твери необходимо популяризировать волонтёрство, это должно быть большое сильное молодёжное движение.