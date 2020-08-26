В Твери школьникам из многодетных и малообеспеченных семей вручили портфели

Дети портфелями остались довольны. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В тверской школе №31 учится 73 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей. В этом году двум десяткам из них, тем, кому это необходимо, купили портфели, в каждый из которых положили набор книг. Проект воплощён в жизнь благодаря депутату Тверской городской Думы Илье Холодову при содействии тверских предпринимателей.

В планах администрации школы создать годовой запас канцтоваров и школьных принадлежностей для тех, у кого нет возможности их приобрести. До 1 сентября закупят всё необходимое.

– Дети, которые нуждаются, будут получать всё для полноценного учебного процесса. Ручки, карандаши, тетради, пластилин и далее по списку, – рассказал депутат Илья Холодов.

Стоит отметить, что акция «Собери ребёнка в школу» проходит ежегодно. Уже восемь лет Холодов работает с 11 семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации, которые живут в Затверечье.

За ранцами для своих детей в школу пришла Юлия Петрова, она одна воспитывает троих. Старший Даниил уже поступил в Тверской машиностроительный колледж. Средний Илья идёт в третий класс, а вот для Егора это будет первый учебный год в школе.

Братья Егор и Илья с ранцами. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Илья говорить стесняется, но сообщил, что старается учиться на «четыре» и «пять», но бывают и «тройки». Любимый предмет у юного тверичанина – математика.

Егор лишь кивнул головой в ответ на вопрос о том, ждёт ли он своё первое 1 сентября, пока мальчик учится писать и читать по слогам.

Мама довольна, что у сыновей теперь есть новенькие ранцы. Книги они, к слову, читают с удовольствием.

– Очень благодарны, что такие акции проводятся – большое подспорье для нас, – поделилась с «КП» Юлия Петрова.

В дальнейшем депутаты рассмотрят возможность помочь и другим школьникам из нуждающихся и многодетных семей.