BTS возвращается в Синема Стар, ТРЦ РИО!

Смотрите в кинотеатрах с 10 сентября

Мировой тур BTS 'LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF’ завершен. С ним BTS попали в топ чарта Billboard Boxscore и стали первой корейской группой в истории, выступившей на стадионе Уэмбли в Лондоне. В рамках тура концерты прошли в Лос-Анджелесе, Чикаго, Нью-Йорке, Сан-Паулу, Лондоне, Париже, Осаке, Сидзуоке, Эр-Рияде и Сеуле. Новый фильм «BTS: Break the Silence» дает беспрецедентный доступ к кадрам за сценой, следуя шаг за шагом с участниками группы по всем городам тура. За кулисами мы увидим BTS c новой стороны. Семеро участников откровенно делятся личными историями, которые до этого никогда не произносились вслух. Сталкиваясь лицом к лицу со своим другим «я» — с «ПЕРСОНОЙ».

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