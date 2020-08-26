Безжизненное село: Тверская область в списке десяти худших субъектов РФ по качеству сельской жизни

Молодёжь из тверских сёл уезжает, благо столицы совсем рядом. Фото: Юлия АЛЕХИНА

Символ периферийной глухомани - деревня Гадюкино, придуманная писателем Шендеровичем и прославленная сатириком Хазановым, вполне могла бы существовать где-то в тверской глубинке. Стоит признать, наш регион далеко не самый передовой по части интересной и комфортной сельской жизни. Что подтвердило любопытное исследование, опубликованное Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики имени Александра Никонова (ВИАПИ).

Аналитики ВИАПИ дали ответ на вопрос, кому на селе жить хорошо, а кому не очень, составив рейтинг регионов РФ по качеству жизни сельского населения. Тверская область оказалась в списке десяти худших. А конкретнее, мы заняли 75-ю строчку из 82.

Что исследовали

Как сообщает институт своим подписчикам на страничке в соцсети, такой анализ был проведён впервые и позволяет сравнить регионы по важнейшим показателям их социально-экономического развития. Для оценки были использованы 74 индикатора, объединённые в десять групп: демография, здоровье населения, уровни бедности и безработицы, безопасность жизни, величина инвестиций в соцсферу, ресурсы личных подсобных хозяйств селян, жилфонд, а также социальная и инженерная инфраструктуры села.

В качестве источников информации были взяты официальные данные Росстата и различных министерств и ведомств. Исследователи старались быть объективными: понимая, что село селу рознь, большинство показателей они привели к относительным величинам (например, к расчёту на тысячу сельских жителей).

Кому на селе жить хорошо…

Первая строчка - за регионом Центрального Черноземья - Липецкой областью. Второе место занял Ханты-Мансийский АО, третью - Белгородчина. В десятку лучших также попали Татарстан, Воронежская, Самарская, Ульяновская и Ростовская области, Краснодарский край.

Кроме регионов черноземья, где сельские территории-кормилицы исторически развиваются, сюда вошли регионы-доноры, располагающие хорошими финансами. Как отмечают исследователи, высокие показатели валового регионального продукта на душу населения дают таким местностям возможности для решения деревенских проблем и развития села.

…а кому – не очень

На последней строчке рейтинга - наши соседи, Псковская область. Второе и третье места с конца занимают соответственно Ингушетия и Магаданская область. В десятке аутсайдеров также Забайкальский и Приморский края, Карелия, Смоленская, Тверская, Архангельская, Новгородская и Сахалинская области.

В комментариях авторов рейтинга, опубликованных изданием «Агроинвестор», обозначено, что в хвосте списка оказались окраинные регионы, а также территории с дефицитным бюджетом и исторически накопившимися сельскими проблемами.

Отголоски кризиса и депопуляция

Тверская область занимает восьмую с конца списка строчку. По мнению исследователей, у нас весьма печально обстоят дела с одним из главных показателей качества сельской жизни: естественным приростом населения. Прироста среди крестьянства нет, более того, наш регион назван в числе территорий с наиболее сильной депопуляцией сёл и деревень.

Среди прочих причин авторы называют небогатый региональный бюджет и отголоски кризиса 90-х годов, последствия которого ещё не до конца преодолели основные селообразующие предприятия.

Отмечается также, что развитию тверской глубинки мешает отток молодёжи из села и небольших городов в столицу. Не обошли вниманием аналитики и историческую неразвитость наших сельских территорий: небольшие разрозненные населённые пункты, характерные для тверского села, требуют существенных вложений в инфраструктуру.

В материалах исследования Тверская область также названа в числе регионов с самым большим процентом заброшенных личных подсобных хозяйств: у нас таковых насчитали 30,4%. Но справедливости ради отметим, что данные по этому параметру нельзя назвать актуальными. Они датированы 2016 годом, а за четыре года, как вы понимаете, многое могло измениться.

В общем, можно констатировать: отдыхать на селе у нас любят, а вот жить не хотят.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Кроме Тверской области, на последние позиции рейтинга качества жизни на селе попали ещё три соседних региона: Смоленская, Новгородская и Псковская области.

Московская область – 22-е место (рейтинговый балл – 54,6)

Ярославская область – 41-е место (рейтинговый балл – 50,7)

Вологодская область – 60-е место (рейтинговый балл – 46,7)

Смоленская область – 73-е место (рейтинговый балл – 43,7)

Тверская область – 75-е место (рейтинговый балл – 41,2)

Новгородская область – 77-е место (рейтинговый балл – 39,8)

Псковская область – 82-е место (рейтинговый балл – 33,2)

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