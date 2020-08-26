Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Безжизненное село: Тверская область в списке десяти худших субъектов РФ по качеству сельской жизни

Составители рейтинга считают, что наша глубинка потихоньку вымирает
Виктория ТушковаВикторияТушкова
КомментироватьОставить комментарий
Молодёжь из тверских сёл уезжает, благо столицы совсем рядом.

Молодёжь из тверских сёл уезжает, благо столицы совсем рядом.

Фото: Юлия АЛЕХИНА

Символ периферийной глухомани - деревня Гадюкино, придуманная писателем Шендеровичем и прославленная сатириком Хазановым, вполне могла бы существовать где-то в тверской глубинке. Стоит признать, наш регион далеко не самый передовой по части интересной и комфортной сельской жизни. Что подтвердило любопытное исследование, опубликованное Всероссийским институтом аграрных проблем и информатики имени Александра Никонова (ВИАПИ).

Аналитики ВИАПИ дали ответ на вопрос, кому на селе жить хорошо, а кому не очень, составив рейтинг регионов РФ по качеству жизни сельского населения. Тверская область оказалась в списке десяти худших. А конкретнее, мы заняли 75-ю строчку из 82.

Что исследовали

Как сообщает институт своим подписчикам на страничке в соцсети, такой анализ был проведён впервые и позволяет сравнить регионы по важнейшим показателям их социально-экономического развития. Для оценки были использованы 74 индикатора, объединённые в десять групп: демография, здоровье населения, уровни бедности и безработицы, безопасность жизни, величина инвестиций в соцсферу, ресурсы личных подсобных хозяйств селян, жилфонд, а также социальная и инженерная инфраструктуры села.

В качестве источников информации были взяты официальные данные Росстата и различных министерств и ведомств. Исследователи старались быть объективными: понимая, что село селу рознь, большинство показателей они привели к относительным величинам (например, к расчёту на тысячу сельских жителей).

Кому на селе жить хорошо…

Первая строчка - за регионом Центрального Черноземья - Липецкой областью. Второе место занял Ханты-Мансийский АО, третью - Белгородчина. В десятку лучших также попали Татарстан, Воронежская, Самарская, Ульяновская и Ростовская области, Краснодарский край.

Кроме регионов черноземья, где сельские территории-кормилицы исторически развиваются, сюда вошли регионы-доноры, располагающие хорошими финансами. Как отмечают исследователи, высокие показатели валового регионального продукта на душу населения дают таким местностям возможности для решения деревенских проблем и развития села.

…а кому – не очень

На последней строчке рейтинга - наши соседи, Псковская область. Второе и третье места с конца занимают соответственно Ингушетия и Магаданская область. В десятке аутсайдеров также Забайкальский и Приморский края, Карелия, Смоленская, Тверская, Архангельская, Новгородская и Сахалинская области.

В комментариях авторов рейтинга, опубликованных изданием «Агроинвестор», обозначено, что в хвосте списка оказались окраинные регионы, а также территории с дефицитным бюджетом и исторически накопившимися сельскими проблемами.

Отголоски кризиса и депопуляция

Тверская область занимает восьмую с конца списка строчку. По мнению исследователей, у нас весьма печально обстоят дела с одним из главных показателей качества сельской жизни: естественным приростом населения. Прироста среди крестьянства нет, более того, наш регион назван в числе территорий с наиболее сильной депопуляцией сёл и деревень.

Среди прочих причин авторы называют небогатый региональный бюджет и отголоски кризиса 90-х годов, последствия которого ещё не до конца преодолели основные селообразующие предприятия.

Отмечается также, что развитию тверской глубинки мешает отток молодёжи из села и небольших городов в столицу. Не обошли вниманием аналитики и историческую неразвитость наших сельских территорий: небольшие разрозненные населённые пункты, характерные для тверского села, требуют существенных вложений в инфраструктуру.

В материалах исследования Тверская область также названа в числе регионов с самым большим процентом заброшенных личных подсобных хозяйств: у нас таковых насчитали 30,4%. Но справедливости ради отметим, что данные по этому параметру нельзя назвать актуальными. Они датированы 2016 годом, а за четыре года, как вы понимаете, многое могло измениться.

В общем, можно констатировать: отдыхать на селе у нас любят, а вот жить не хотят.

А КАК У СОСЕДЕЙ

Кроме Тверской области, на последние позиции рейтинга качества жизни на селе попали ещё три соседних региона: Смоленская, Новгородская и Псковская области.

Московская область – 22-е место (рейтинговый балл – 54,6)

Ярославская область – 41-е место (рейтинговый балл – 50,7)

Вологодская область – 60-е место (рейтинговый балл – 46,7)

Смоленская область – 73-е место (рейтинговый балл – 43,7)

Тверская область – 75-е место (рейтинговый балл – 41,2)

Новгородская область – 77-е место (рейтинговый балл – 39,8)

Псковская область – 82-е место (рейтинговый балл – 33,2)

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Русские деревни умирают молча

Спецкор «КП» Дмитрий Стешин вернулся из Тверской области, которая занимает первое место в России по количеству мёртвых сёл и посёлков

По интернету ходит жуткий рейтинг умерших деревень, составленный по результатам переписей населения. Судя по нему, в России сегодня 20 тысяч посёлков, в которых не осталось ни одного жителя. Далее...

КАРТИНА ДНЯ

Рекомендуемые