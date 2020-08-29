Коронавирус в Твери, последние новости на 29 августа 2020 года: еще 150 тысяч ампул вакцины от гриппа

Статистика по коронавирусу обновляется каждые сутки. Графика: ПТО
Всего на утро 29 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5333 человека, инфицированных COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).
994 человека (0) изолированы.
4152 человека (+22) выздоровели.
187 (+3) человек умерли.
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В Тверскую область в дополнение к ранее запланированным 560 тысячам доз вакцины от сезонных заболеваний доставят еще 150 тысяч ампул. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.
Половина от заявленного количества поступит до 31 августа, остальная часть – до конца октября.
Будет разработан единый график вакцинации против гриппа в районах области- успеть его составить должны до до 1 сентября.
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