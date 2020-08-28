Стела в Парке Победы, галерея вместо «Вулкана» и три мемориальные доски

На заседании. Фото: скрин трансляции

Как же хорошо, что теперь в гордуме, вот уже несколько заседаний кряду, работает новая система подсчета голосов - это экономит нервы и время парламентариев, принужденных полгода до голосовать вручную.

И как же хорошо, что теперь, в придачу к новой системе подсчета голосов, депутатов ещё с разных точек видеокамеры снимают - так что присутствующим на заседании онлайн журналистам (коронавирус пока никто не отменял) смотреть и слушать одно удовольствие.

На повестке дня 66 очередного заседания гордумы днём 27 августа главным были поправки в текущий бюджет.

Городская администрация предложила направить 44,1 млн. рублей на выплату заработной платы работникам муниципальных учреждений образования. Это необходимо в связи с увеличением уровня минимального размера оплаты труда работников образования согласно федеральному законодательству.

Глава Департамента финансов горадминистрации Ольга Слобода объяснила депутатам, что источником финансирования станут остатки бюджетных ассигнований, которые сложились по итогам исполнения городского бюджета за семь прошедших месяцев. В основном это расходы, которые не случились из-за коронавируса: организация летнего отдыха, проведение ряда мероприятий, компенсация части родительской платы за посещение дошкольных учреждений, организация ярмарок и другие.

Планируется, что на надбавки к ЗП педагогам из областного бюджета будет получена соответствующая субсидия.

Депутаты согласились и поправки одобрили.

Потом депутаты передали из собственности города в областную здание бывшего кинотеатра «Вулкан» на Вольного Новгорода. По мысли городских властей здесь будет еще один выставочный зал, где жители и гости города смогут знакомиться с большими фондами картинной галереи и объединённого музея.

- Обустройство на одной из главных площадей нашего города выставочного центра станет хорошим завершением архитектурного ансамбля. Здание должно стать украшением, а жители и гости города там смогут знакомиться с большими фондами музея. Тем более что ремонт данных помещений потребует серьезных денежных вливаний, которых в городском бюджете нет, - заметил председатель Тверской городской Думы Евгений Пичуев.

Ещё из интересного для рядового тверичанина: Тверь прирастёт памятником.

В парке Победы планируется установить памятник труженикам тыла Великой Отечественной войны. Вертикальная плита с нанесенным на нее рельефным рисунком. С такой инициативой выступила общественная организация «Генеральский клуб».

В регионе нет памятника, который бы увековечил память и героический подвиг тех, кто в годы войны Работал в тылу.

Появятся в городе и три новых мемориальных доски.

Первая: советскому композитору и дирижеру Александру Александрову.

На фасаде Тверского государственного университета, который и выступил инициатором.

Вторая: русскому историку и педагогу Николаю Куну.

Тоже на фасаде Тверского государственного университета, он также выступил инициатором.

Третья: майору Александру Атрощанка.

С инициативой установления доски, военнослужащему погибшему при исполнении воинского долга на территории Северного Кавказа, обратился Фонд поддержки ветеранов боевых действий «Смерч». Его именем уже названа улица и школа в микрорайоне «Брусилово».

Депутаты были не против и одобрили памятник и доски.