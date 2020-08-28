Коронавирус в Твери, последние новости на 28 августа 2020 года: курс антитеррористический защищенности для директоров школ

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется ежедневно. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 28 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5308 человек, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

994 человека (-4) изолированы.

4130 человек (+25) выздоровели.

184 (+3) человека умерли.

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В Тверской области будет разработан специальный курс антитеррористической защищенности, который обязаны будут пройти все руководители учреждений образования и сотрудники, ответственные за данное направление.

В областном правительстве поясняют, это делается по поручению губернатора. Это позволит на более качественном уровне организовать работу по обеспечению комплексной безопасности образовательных организаций.

Обучение будет проходить ежегодно, до начала учебного года.

Наличие свидетельства о прохождении курсов будет учитываться при принятии решений о назначении на руководящие должности в системе образования.