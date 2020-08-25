Санитарная этика: Школы Тверской области должны обеспечить рециркуляторами, антисептиками и тепловизорами

Губернатор поручил исправить все недочеты, где есть, и обеспечить школы всем необходимым для санитарной безопасности детей. Фото: ПТО

Как уже известно, к учебе школьники Верхневолжья вернутся не в режиме удаленки, а как положено - очно. Эпидемиологическая картина, вроде, позволяет. Сейчас идут последние приготовления к первому звонку и началу нового учебного года.

В ходе подготовки к нему этим летом в нашем регионе различные ремонты (с обновлением санузлов, окон, спортзалов, оборудования пищеблоков, инженерных сетей и т. д.) прошли в 89 школах.

Графика: ПТО

- В течение четырёх лет комплексными работами по ремонту кровель, спортзалов и санузлов, замене оконных блоков и модернизации инженерных сетей охвачено более 490 дошкольных и общеобразовательных учреждений нашего региона, - окинул взором и предыдущие годы губернатор Игорь Руденя.

Результатом этого, стало не только улучшение состояния детсадов и школ, но и введение в последних 579 новых мест только за счет ремонтов.

Глава региона на заседании сообщил, что с 2017 года из консолидированного бюджета Тверской области на ремонты и укрепление материально-технической базы школ и детских садов было направлено свыше 3,8 млрд рублей.

Графика: ПТО

Губернатору доложили, что сейчас к новому учебному году готовы все 420 детсадов, 48 колледжей, а также почти все школы. Всего их в Верхневолжье - 479. Готово - 478. Не предъявлена оценка готовности средней школы №2 в поселке Новозавидовском Конаковского района из-за проведения там комплексного ремонта.

Есть, правда, и некоторые недочеты с готовностью в плане пожарной безопасности в четырех школах Бельского района. Но их Игорь Руденя поручил немедля решить.

- Куратора туда, и пусть там остается, пока не решат, - отрезал губернатор.

Впрочем, главным вопросом в связи с коронавирусом, конечно, остается обеспечение санитарной безопасности детей при очном обучении. Или, как выразился кто-то из докладчиков — санитарной этики. Губернатору, кстати, выражение понравилось.

Итак, что же должно неукоснительно соблюдаться?

Графика: ПТО

На входе в учебные заведения должны ежедневно проводить утренние проверки температуры учеников при помощи тепловизоров, а также стоять дозаторы с антисептическими растворами. Помещения для занятий - регулярно дезинфицироваться во время перемен и по окончанию уроков. При этом для минимизации контактов между учащимися за каждым классом будет закреплен индивидуальный кабинет для занятий. Помещения должны проветриваться и быть обеспечены облучателями-рециркулятора для обеззараживания воздуха.

Как доложили губернатору пока идет обеспечение ими образовательных учреждений региона. Нехватка есть в ряде районов. Всего еще нужно 240 рециркуляторов.

Также в школах должны устроить расписание занятий таким образом, чтобы ученики разных классов практически не пересекались на переменах. Директорам и завучам придется напрячь головы.

Ещё из новшеств: по 5 тысяч будут доплачивать педагогам с классным руководством, все дети из начальных классов будут обеспечены бесплатным горячим питанием, ученикам 1-5 классов из многодетных семей выдадут бесплатные комплекты формы.

Графика ПТО