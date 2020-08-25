Главам 21 района и городского округа Тверской области вручили детские школьные автобусы

В 30 муниципалитетов отправились новые детские автобусы. Фото: ПТО.

В Твери на площади перед зданием правительства Тверской области сверкали на солнце 30 новеньких жёлтых автобусов с надписью «Дети». В каждом смогут добраться до школы 20 детей с тремя сопровождающими. Ключи от транспорта главам районов вручал лично губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Для того чтобы довозить детей до учебных заведений, выбрали мини-автобусы марки «Газель Некст». Машины оснащены всей необходимой техникой, в том числе видеорегистраторами, системой ГЛОНАСС, которая позволяет определить их местоположение в режиме онлайн, а также тахографом, регламентирующим время водителя в пути. Установлены и проблесковые маячки.

– Мы продолжаем нашу традицию вручения школьных автобусов. В преддверии учебного года я хочу пожелать всем ребятишкам, чтобы дорога до школы была безопасной. Уверен, что в муниципалитетах с достоинством стартует учебный год, – подчеркнул в торжественной речи губернатор Тверской области Игорь Руденя.

В Тверской области более 10,7 тыс. учеников добираются до сельских школ по 622 маршрутам. Это больше половины всех школьников региона. Всего в региональном школьном автопарке 424 автобуса.

На церемонии ответное слово держал глава Пеновского района Владимир Морозов. Он поблагодарил главу региона за предоставленный транспорт.

– Дети смогут комфортно и безопасно добираться до школ. Кроме всего, это ещё и профилактика детского травматизма. От лица глав районов и директоров школ выражаю благодарность, – отметил глава Пеновского района Владимир Морозов.

Всего в Тверской области с 2017 года приобрели 179 школьных автобусов. Обновили более 40% подвижного состава. До 1 сентября проверят состояние каждого школьного автобуса. По требованию Роспотребнадзора в течение учебного года в их салонах будут регулярно проводить санитарную обработку.