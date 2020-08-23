Коронавирус в Твери, последние новости на 23 августа 2020 года: Георгиевская лента вокруг Ржевского мемориала стала самой большой в мире, а День государственного флага отметили онлайн

Вокруг Ржевского мемориала развернули 300 метровую Георгиевскую ленту Фото: vk.com/"Волонтерская рота"

Всего на утро 23 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5188 человек, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

944 человека (+ 12) изолированы.

4068 человек (+11) выздоровели.

176 (+1) человек умерли.

Графика: Яндекс

Графика: ПТО

Накануне, 22 августа, Тверская область, вместе со всей страной, отметила День Государственного флага. Из-за пандемии большинство мероприятий прошли онлайн. Жителям Твери и области предлагали принять участие в виртуальных квестах и викторинах.

На улицах областной столицы прохожим раздавали ленточки с триколором. А в Ржеве состоялись сразу две масштабные патриотические акции.

Сначала у подножия Ржевского мемориала Советскому солдату волонтеры развернули огромное полотнище российского триколора и прошли с ним вокруг мемориала.

После, в 14:00, вокруг Ржевского мемориала участники сообщества "Боевое братство" и активисты движения "Волонтерская рота" развернули самую длинную в мире Георгиевскую ленту площадью 2100 квадратных метров и длиной в 300 метров и алое полотнище Знамени Победы площадью 200 квадратных метров.

В акциях приняли участие более 300 человек. По окончании мероприятия участники почтили память павших в дни Великой Отечественной войны минутой молчания и возложили цветы к Ржевскому мемориалу.