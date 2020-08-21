Знак «Слава Отца» впервые вручен в Тверской области

Губернатор вручил новую награду двум многодетным отцам. Фото: ПТО

21 августа в большом светлом зале областного правительства собралось немало нарядно одетых людей разного возраста. Губернатор Игорь Руденя вручал государственные и региональные награды, а также паспорта юным гражданам. Торжественная церемония была приурочена ко Дню Государственного флага Российской Федерации. Он отмечается 22 августа.

Губернатор сначала отметил важность Дня Государственного флага РФ.

- Этот праздник объединяет нас искренним чувством любви к Родине, гордости за нашу Отчизну. Где бы и когда не поднимался российский флаг, для всего мира он является символом великой страны, олицетворяет победы и достижения нашего народа, нашей Родины с выдающейся историей, культурой и наукой, талантливыми людьми. Преемственность традиций поколения победителей, истинное служение своему краю отличают всех, кому сегодня будут вручены высокие государственные награды, - торжественно сказал Игорь Руденя.

Глава региона вручил Орден Дружбы Лилии Корниенко. Она много лет руководит предприятием с большой трудовой историей - «Волжским пекарем». Завод в этом году отметит 80-летие.

- В год Великой Победы, юбилея предприятия получить такую награду великая честь и ответственность за всё то, что делается на нашей земле, - сказала в микрофон Лилия Корниенко.

Лилия Корниенко. Фото: ПТО

Почётное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» присвоено Анне Пугач, художественному руководителю Дома поэзии Андрея Дементьева.

- Тверь стала для меня тоже отчим домом. Я воспринимаю свою работу здесь, как завет Андрея Дмитриевича, как его желание, потому что он очень любил свою землю, - подчеркнула Анна Пугач.

Государственные почётные отраслевые звания присвоены архитектору из Твери Александру Черкасову, медсестре Конаковской ЦРБ Галине Бурзиной, сварщику комбината строительных конструкций «Ржевский» Андрею Салтыкову.

Звания «Почётный гражданин Тверской области» удостоен митрополит Виктор. Игорь Руденя поблагодарил его за сохранение исконных ценностей российского народа.

Игорь Руденя и теперь уже Почётный гражданин Тверской области митрополит Виктор. Фото: ПТО

Медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные родители Алексей и Эвелина Новиковы из Твери. Они воспитывают пятерых детей.

Почётный знак Тверской области «Слава Матери» вручён Елене Курочкиной из Кашинского городского округа и Марине Петровой из Селижаровского муниципального округа.

Впервые вручена новая региональная награда - почётный знак «Слава Отца». Она была введена в этом году с подачи губернатора. Первыми из рук Игоря Рудени его получили Александр Бодров из Твери и Юрий Васильев из Бологовского района. У каждого из них - по пять детей.

Председатель совета ветеранов Кимр Сергей Новосёлов и профессор Российского госуниверситета им. А.Н. Косыгина Вячеслав Воробьёв награждены знаком губернатора «Во благо земли Тверской».

Кроме того, еще ряд граждан были удостоены региональных почётных отраслевых званий

Паспорта гражданина Российской Федерации с напутствиями от губернатора получили восемь школьников.