Мне хочется снять живого козла: Экс-участник «Дома-2» из Тверской области рассказал о своих планах

Во время съемок обложки для нового клипа пригодились самовары. Фото: из архива Семена Фролова

«Все парни, как парни, а я мужчина», - шутливо поет то ли о самом себе, то ли о своем лирическом герое (если он есть) Семён Фролов. Несколько лет назад он пел по-другому: «Все бабы как бабы, а моя богиня». После этой песни о том, что живет и не тужит такой парень, то есть, пардон, мужчина узнало очень много людей. Хотя известность в широких массах он получил еще до этого, когда был участником реалити-шоу «Дом-2».

Семён продолжает сочинять веселенькие песни и снимать клипы.

Не так давно, к примеру, порадовал своих поклонников клипом на песню «Бомбическая». Действие происходит на фоне деревенских летних пейзажей. В главных ролях — стройная девушка-хозяйка и вожделеющий её мужик в семейных трусах. Ради объекта своей страсти он, не надевая штанов, и траву косит, и огород перекапывает, и дрова рубит. В общем — эдакая деревенская сублимация со счастливым концом…

Семен Фролов (слева, если кто не узнал) со своими приятелями: актером клипа "Бомбическая" Дмитрием Кастровым и фотографом-оператором Виталием Тузовым. Фото: Семен Фролов

Кстати, в этом клипе Семен, похоже, играл на том самом аккордеоне, который ему подарили в Твери.

Семён также не так давно выложил еще один ролик — на завалинке с милыми бабушками. Как настаивает сам шоумен — с «девчатами».

- Все парни, как парни, а он мужчина!!! - распевают они под наигрыш балалайки Семёна.

«КП»-Тверь» связалась с Семёном Фроловым и поинтересовалась, как он поживает.

- Экспериментирую как обычно, снимаю новые ролики, клипы для своего YouTube-канала, - ответил он как на духу.

Семён рассказал, что снял «Бомбическую» , когда этим летом приезжал к своим родителям на малую родину - в Торопецкий район - «походить без маски».

Семен снял один из моментов создания клипа "Бомбическая". Фото: Семен Фролов

Ролик с «девчатами», по его словам, родился спонтанно. Семён случайно разговорился с ними, когда проходил мимо с балайкой. Он снимался с ней для обложки своего еще одного ролика, как сам говорит: «об уникальном трёхэтажном Деревенском театре в исчезающей деревне».

Сейчас же Семён обдумывает сюжет клипа на песню о Твери «Город».

- В клипе мне хочется снять живого козла - символ города, который приедет со мной из деревни на мотоцикле проведать Тверь, в которой я учился и чуть не женился, - рассказал нам он. - Но это очень непросто в реализации, поэтому эта идея и другие в разработке.

Конечно, мы спросили у него, не жалеет ли он, что был на «Доме-2», или наоборот - был бы не прочь туда вернуться?

- Дом-2 забыть невозможно, - ответил Семен. - Не жалею, конечно. На негативные эмоции и копание в себе нужно очень много свободного времени и железное здоровье. У меня нет так много времени на подобное, и здоровье своё я стараюсь беречь. Учитывая долголетие, продолжительность проекта и толпу людей через него прошедшую, я бы уже добавил в популярное выражение «от сумы да тюрьмы не зарекайся» и Дом-2. Что и от него не нужно зарекаться.

Семен признался, что мысли о возвращении у него возникали:

- Это было, когда я сидел один в четырёх стенах на карантине, в так называемой «самоизоляции» несколько месяцев. Да, я старался заниматься саморазвитием, несколько книг прочитал, но скукотища невыносимая одному на одном месте месяцами, без женщины. А на Дом-2 есть живое общение хоть какое-то, и регулярно приводят новых хоть каких-то реальных, живых девушек! И, как прошедший карантин, я с уверенностью могу сказать - лучше Дом-2 , чем на так называемой «самоизоляции» месяцами одному, без женщины!