АтомЭнергоСбыт предлагает жителям Твери обменять бумажную квитанцию на экосумку!

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В Центре обслуживания клиентов города Твери каждому посетителю предлагается перейти на электронную квитанцию и отказаться от бумажного варианта счёта за электроэнергию. В подарок клиент получит экосумку для покупок с логотипом компании.

5 причин в пользу электронной квитанции:

- её легко подключить в личном кабинете

- она хранится в вашей электронной почте и в нашем электронном архиве, при отправлении квитанции все данные защищены

- она приходит на электронную почту раньше, чем бумажный счёт: не нужно ждать, пока почтальон положит квитанцию в ящик;

- получать и оплачивать электронную квитанцию можно не только за себя, но и за своих пожилых близких.

- она помогает заботиться об экологии: чем больше людей подключат электронную квитанцию, тем больше деревьев получится сберечь.

Электронный счёт заменяет бумажный аналог и является более удобным способом осуществления расчётов за коммунальные услуги. Также электронная квитанция содержит ссылку «Оплатить», при переходе через которую можно сразу произвести оплату счёта банковской картой.

Подписать согласие на электронную рассылку платежных документов можно во всех офисах АтомЭнергоСбыт.