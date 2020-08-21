Коронавирус в Твери, последние новости на 22 августа 2020 года: мобильные бригады детских врачей едут в райцентры

Статистика по коронавирусу обновляется в Тверской области каждые сутки. Графика: ПТО

Всего на утро 22 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5164 человека, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

932 человека (+ 3) изолированы.

4057 человек (+21) выздоровели.

175 (0) человек умерли.

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Врачи детской областной клинической больницы (ДОКБ) продолжают проводить выездные консультации и приемы в районах области.

Расписание приёмов (август):

25 августа мобильная бригада врачей в составе травматолога-ортопеда, хирурга-уролога, невролога, оториноларинголога и офтальмолога проведет осмотр детей Торжокского района Тверской области. Прием будет проходить с 09:00 до 14:00 в детской поликлинике Торжокской ЦРБ.

26 августа те же специалисты, кроме оториноларинголога, осмотрят детское население Лесного района. Принимать детей будут с 10:00 до 14:00 в центральной районной больнице Лесного района.

28 августа кардиолог, травматолог-ортопед, хирург-уролог, невролог и офтальмолог приедут в Селижарово. Прием будет проходить так же с 10:00 до 14:00 в детской поликлинике Селижаровской ЦРБ.

29 августа специалисты детской областной клинической больницы выезжают в Конаковский район, где проведут диспансеризацию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе усыновленных и пр.

В правительстве региона уточняют: приём ведется строго по предварительной записи, с соблюдением социальной дистанции и санитарно-гигиенических правил в период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.