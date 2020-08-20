«Новоторжский рубеж»: новые рубежи!

Фото предоставлено организаторами фестиваля

Торжок - старинный русский город, который в последнее время, в том числе благодаря грамотной политике областных властей, стал центром притяжения туристов. Мало кто не слышал про пожарскую котлету, которая известна буквально на весь мир, или не знаком с прекрасной природойВасилёво... Да и загадка Чёртова моста, который держится без единого крепления, до сих пор будоражит умы! Окунуться в эту атмосферу, узнать тайны Торжка и прочувствовать всё на себе можно было на фестивале «Новоторжский рубеж», который проходит в Тверской области уже седьмой год подряд.

В этом году в программе были и выступления клубов исторической реконструкции, и рыцарские дуэли, и концерт фольклорных коллективов, и мастер-классы по русским народным забавам. На этот раз была выбрана эпоха «развитого Средневековья» с XII по XV век.

Гости участвовали в танцевальных флешмобах

Согласно требованиям Роспотребнадзора, одновременно на мероприятии находились не больше 350 человек. Всего же славную Тверскую землю посетили более 5 тысяч участников фестиваля. «Рубеж» проходил уже седьмой год, и на этот раз он шагнул за рамки исключительно реконструкторского фестиваля и стал семейным, уютным праздником, где каждый мог найти себе занятие по душе.

Мастер-класс по танцам заряжает позитивом

За два дня реконструкторы со всех концов страны сходились в бою на знаменитом василёвском Чёртовом мосту, который держится на одном краеугольном камне, бились на мечах один на один по регламенту рыцарских турниров, проводили полевые маневры под мостом, где сражения шли в сложных условиях.

В этом году вновь устраивали массовые бугурты, то есть сражения двух групп воинов, облачённых во все доспехи. На поле боя одновременно выходили десятки бойцов. В 2021 году, когда запреты на проведение массовых мероприятий снимут, количество участников увеличится.

Воины сражались на рыцарских дуэлях

- В следующем году на первомайские праздники в бугурте с одной и другой стороны будут выходить минимум по 50 бойцов. Также планируем устроить самый большой бугурт в России - чтобы в бой шли более 100 воинов с одной и другой стороны, - поделился организатор фестиваля «Новоторжский рубеж» Валерий Цыков.

На сцене выступили профессиональные музыкальные коллективы, исполняющие народную музыку. В том числе фолк-команда «Загадки Евы» (Москва), ансамбль ирландской этнической музыки «Ашель» (Тверь), фольклорный ансамбль «Славяночка» (Тверь), фольклорный студенческий ансамбль музыкального училища им. Мусоргского. Для всех желающих провели мастер-класс по танцам с участниками студии исторического танца «Гельвеция» (Великий Новгород) и творческого объединения «Жар-Птица» (Кашин).

Вкусно поесть можно было у лавки с фермерскими продуктами

Чтобы вкусно поесть, работали лавки с фермерскими продуктами. Организаторы сделали так, что каждый желающий смог познакомиться с колоритом местной кухни. На ярмарке была возможность купить сувениры и уникальные вещи, выполненные тверскими мастерами и мастерицами.

- Такие фестивали, как «Новоторжский рубеж», помогают развивать экономику малых городов, это перспективное туристическое направление. Мы учитывали потребности и запросы как новых гостей праздника, так и постоянных посетителей. В этом году стало больше активностей, их уровень вырос, - рассказывает руководитель проекта «Экспедиции в Торжок», соорганизатор фестиваля «Новоторжский рубеж» Татьяна Соколова.

Внимание гостей «Рубежа» переключалось со спокойного и размеренного времяпрепровождения на подвижный отдых. С доспехов и боёв - на танцы, с танцев на игру, с игры на выступление фолк-коллективов, затем снова на сражения и т.д.

После проведения фестиваля всю территорию музея под открытым небом «Василёво» убрали и привели в порядок.

До 70% посетителей приехало на «Новоторжский рубеж» из Москвы и Подмосковья. Всего за две недели команде фестиваля удалось провести успешную рекламную кампанию и создать высокий интерес к мероприятию. Организаторы констатировали, что у требовательных столичных туристов есть запрос на неординарные, яркие, продуманные мероприятия с интересной программой «в глубинке». «Новоторжский рубеж» должен стать одним из хороших поводов каждый год возвращаться в Торжокский район.

В 2021 году планы ещё масштабнее. Название «Новоторжские фестивали» объединит четыре события - фестиваль «Новоторжский рубеж» (который должен пройти в мае), городской гастрономический пикник «Пожарский», «Фестиваль килы» (древнерусская игра, напоминающая рэгби), к которому уже готовятся и торжокские спортсмены из ватаги, иными словами команды, и «Хлебный фестиваль», на котором будут выступать пекари и знакомить с хлебом по старинным, «правильным» рецептам. На всех праздниках будут выступать фольклорные коллективы, местные фермеры представят свою продукцию, создадут все условия для того, чтобы гости смогли интересно и с пользой провести время.