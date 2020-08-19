Сотрудники тверского МЧС отчитались о доходах. Фото: google.ru/maps

Согласно налоговой декларации, начальник Главного управления МЧС по Тверской области Арсен Григорян за 2019 год получил суммарный доход в 2 млн. 393 тыс. руб. Его супруга – 673 тыс. руб.

Вместе с женой Арсен Рафикович снимает квартиру площадью 101,2 кв. м, а у его жены также есть доля в квартире площадью 105,4 кв. м.

Больше никакой недвижимости и транспорта в декларации не указано.

Первый заместитель начальника ГУ МЧС Дмитрий Корнеев получил за 2019 год 1 млн. 800 тыс. руб. Он владеет квартирой 83,4 кв. м, а также кроссовером премиум-класса Lexus NX 200. У его супруги доход 245 тыс. руб. и есть в собственности малолитражка Kia Picanto.

У заместителя начальника регионального МЧС по антикризисному управлению Василия Асотова доход за 2019 год составил почти 1 млн. 500 тыс. руб. У него с супругой, чья зарплата за год была 177 тыс. руб., в ипотеке квартира площадью 41 кв. м. Также у каждого из членов семьи есть доля в квартире площадью 60,3 кв. м. Супруга ездит на Nissan X-Trail.

Заместитель начальника МЧС по Тверской области, в чьём ведении находится гражданская оборона, Станислав Парфёнов зарегистрировал доход в размере 1 млн. 274 тыс. руб. Он не владеет квартирой, но использует две жилплощади – 52 и 68 кв. м. Ездит на машине Toyota RAV4. У супруги нет официального дохода.

У Александра Пухова, заместителя начальника Тверского МЧС по противопожарной службе, доход составил 1 млн. 278 тыс. руб. Он с супругой использует две квартиры площадью 53,8 и 18 кв. м. Также у них в совместном хозяйстве есть легковой автомобиль Hyundai Santa Fe.

У заместителя руководителя регионального МЧС, главного госинспектора по маломерным судам Валерия Чеканова задекларирован доход в 1 млн. 401 тыс. руб. В собственности одна четвёртая квартиры площадью 84 кв. м. У его супруги доход 893 тыс. руб. и такая же доля квартиры. Владеет автомобилями Nissan X-Trail и Audi 80, мотоциклом «Иж Планета-5» и моторной лодкой «Казанка».