В России пройдет празднование 75-летия атомной промышленности

75 лет атомной промышленности

Слоган празднования сформулирован так: «75 лет: опережая время».

20 августа 1945 года стало точкой отсчета истории отечественной атомной промышленности, которая уже 75 лет “держит” ядерный щит страны, обеспечивает энергией города, развивает науку и новые технологии уже далеко не только по “ядерным” направлениям. В этот день был создан Специальный комитет при Государственном комитете обороны СССР для руководства работами по «атомному проекту», а также Первое Главное управление при Совете народных комиссаров СССР. Реализация советского «атомного проекта» позволила в короткие сроки достичь ядерного паритета с США, сохранив мир на планете.

Долгое время отрасль была одной из самых закрытых, и даже о мирных достижениях атомной науки не принято было говорить. Большинство людей не задумываются о том, что многие доступные нам сегодня технологии и решения - от диагностического медицинского оборудования до охранных систем - разработаны и сделаны на предприятиях атомпрома.

Юбилейная программа Росатома стартует 20 августа - в день рождения атомной промышленности - и продлится 75 дней. Она выстроена таким образом, чтобы рассказать об отечественном атомпроме и роли, которую мирный атом играет в жизни каждого из нас. Тематически все мероприятия разделены на три крупных блока: «Прошлое», «Настоящее» и «Будущее».

В первый день состоится сразу несколько торжественных мероприятий, посвященных истории отрасли и чествованию ветеранов. Будут открыты памятники и мемориальные доски знаменитым советским атомщикам, в том числе возле центрального здания Госкорпорации «Росатом» на Большой Ордынке в Москве - памятник легендарному министру среднего машиностроения Ефиму Павловичу Славскому.

Также 20 августа в 17:00 мск на площадке atom75.ru пройдет онлайн-концерт “Квартирник Росатома” в режиме онлайн. В прямом эфире будут выступать «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano, исполнив песни тех лет, когда зарождалась и развивалась атомная промышленность. «Квартирник росатома» станет первым масштабным событием в юбилейной программе Росатома.

Одним из центральных мероприятий юбилея в блоке “Настоящее” станет большой праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце, трансляция которого пройдет на центральном телевидении 27 сентября. 28 сентября, в День работника атомной промышленности, который станет официальным выходным в атомградах, будет организован телемост «Перекличка атомных городов – пятичасовой эфир на сайте atom75.ru.

Главным событием блока “Будущее” в рамках юбилейных мероприятий станет открытие всероссийского фестиваля науки Nauka 0+ «Физика будущего», который будет проходить с 9 по 18 октября. На фестивале пройдут открытые лекции знаменитых ученых, дискуссии о будущем человечества, будут уникальные научно-познавательные фильмы. Будут работать творческие мастерские, интерактивные выставки, экспозиции изобретателей (Science Maker Fair); запланированы соревнования роботов, телемосты с международной космической станцией (МКС), Российской Антарктической станцией, экскурсии по научным лабораториям, научные бои Science Slam, уличные экспозиции, научные квесты и многое другое. Юбилейный фестиваль будет посвящен прорывным технологиям в ядерной энергетике, медицине, биологии, сфере IT, искусственного интеллекта, наночастиц и других направлениях физики, определяющих развитие человечества на ближайшие столетия.

Одним из закрывающих мероприятий юбилейной программы станет молодежная конференция «Next75» в Сочи, которая пройдет 31 октября. Будущее с талантливой молодежью обсудят всемирно известные ученые, среди которых лауреат Нобелевской премии по физике за открытие графена Константин Новоселов, основатель движения свободного ПО Ричард Столлман, лучший лектор о будущем по версии Google Томас Фрей, один из создателей Angry Birds Питер Вестербака и другие.

Подробнее с мероприятиями можно ознакомиться в календаре событий юбилея атомной промышленности calendar.atom75.ru.

Для справки:

Госкорпорация «Росатом» (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тыс. человек.