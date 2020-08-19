Уколоться и забыть: Когда в Тверскую область поступит вакцина от гриппа ясно, от коронавируса - нет

Пресс-конференция прошла в центре имени Аваева - том самом, специалисты которого одними из первых в регионе начали делать тесты на коронавирус. Фото: Александр ЖМУЛИН

19 августа в Твери, в просторном зале медцентра имени В.П. Аваева, специалисты которого одними из первых в регионе начали делать тесты на коронавирус, дали пресс-конференцию замминистра здравоохранения Тверской области Евгений Беляев и главный эпидемиолог Минздрава региона Александр Раздорский. Тема всё та же - коронавирус. Правда, достаточно много было сказано и о штаммах гриппа.

Евгений Беляев отметил, что сегодня в инфекционных госпиталях в регионе находится около 390 больных коронавирусом. Остальные проходят лечение на дому. Таких, если судить по общим данным о зараженных в Верхневолжье, больше 500.

Замминистра также заметил, что сейчас пока не понятно, будет ли вторая волна пандемии или нет.

Также не ясно, когда в наш регион поступит разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от ковида.

- Мы пока не знаем, когда и в каком количестве поступит вакцина от коронавирусной инфекции. Скорее всего, будет разнарядка от Минздрава РФ. В первую очередь будут прививать граждан из групп риска. Это работники здравоохранения, образования, социальной сферы и т.д., - заявил Евгений Беляев.

Александр Раздорский выразил мнение, что вакцина поступит осенью, а также отметил, что, судя по поступающей информации, она безопасна. Это, впрочем, не особо всё прояснило.

Зато известно, когда в регион начнут поступать вакцины от гриппа. Половина из запланированной партии - до 31 августа, вторая половина - в течение сентября-октября.

Главный эпидемиолог сообщил, что привиться стоит, так как в регион могут прийти новые штаммы гриппа.

- Традиционно вакцина содержит два вида штамма - вируса А и вируса В. Обычно менялся один штамм. В этом году меняются оба. Поэтому будет два вида вакцин для профилактики гриппа: четырехвалентные и трехвалентные. Четырехвалентные содержат компоненты двух видов гриппа А - H1N1 и H3N2, а также двух видов гриппа B - «Вашингтон» и «Пхукет». В трехвалентных вакцинах не будет только компонента «Пхукет», - пояснил Александр Раздорский.

Он добавил, что прививка от гриппа может повысить сопротивляемость организма коронавирусу, позволит легче перенести заразу.

Обращаться за вакциной от гриппа необходимо в поликлиники по месту жительства. К жителям отдалённых мест региона приедут мобильные кабинеты.

По словам Евгения Беляева, всего в этом году в регионе планируется привить от гриппа не менее 60% населения, при этом не меньше 75% - из групп риска.

- В прошлом году в регион поступило 560 тысяч доз вакцин от гриппа. В этом году этого числа уже недостаточно, поэтому регион запросил дополнительно 150 тысяч доз вакцин, - уточнил замминистра здравоохранения.

Александр Раздорский ответил на вопрос «КП»-Тверь», нужно ли прививаться от коронавируса уже переболевшим им людям:

- Нужно провериться на напряженность иммунитета, то есть сдать тест на антитела. Если у вас уже выработан иммунитет, то можно не прививаться. Впрочем, даже если вы не проверите и сделаете прививку, риска нет. Вакцина только повысит уровень антител.