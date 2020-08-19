Досуг в Твери с 19 по 26 августа: Рассказы об урбанистике, диалоги о стекле и музыка Пахмутовой и Бранимира

В горсаду можно будет не только на аттракционах покататься, но и музыку послушать.
Фото: Виктория ТУШКОВА
Наш город всё больше возвращается к насыщенной культурной жизни.
КОНЦЕРТ
Филармония в городском саду
Тверская академическая филармония проводит серию музыкальных выступлений на открытых площадках областной столицы. Один из концертов состоится 25 августа в городском саду.
На свежем воздухе выступят губернаторский камерный оркестр «Российская камерата» и губернаторский же камерный хор «Русский партес», мужской вокальный ансамбль «АРТэЛЬ», Народный артист России Вадим Тирон (баритон), заслуженные артисты России Татьяна Скворцова (сопрано) и Виктор Сухов (тенор), лауреаты международных конкурсов Ксения Позднева (народное пение), Павел Шнипов (тенор), Илья Шкадин (баритон) и другие.
Программу представляет мастер художественного слова, заслуженная артистка России Галина Петрова
В программе: музыка и песни Александры Пахмутовой и Николая Добронравова
Билеты продаются в кассе Филармонии и у официальных представителей.
В день концерта билеты можно приобрести в кассе Городского сада.
Количество мест ограничено. Бронируйте билеты по тел. 34-64-34, 35-69-14
Стоимость билетов: 250 руб.
Филармония представляет серию концертов под открытым небом. Фото: Тверская академическая филармония
ФЕСТИВАЛЬ
РельсыФест
Второй год в Твери состоится классное городское событие, чтобы обсудить, как сделать город и нашу жизнь лучше. Центр современной культуры «Рельсы» 23 августа в своем дворе (по адресу Трехсвятская, 18а) организуют фестиваль «РельсыФест». Ребята обещают, что к ним приедут и проведут интересные лекции крутые спикеры из Москвы и еще несколькуих городов России.
- Они вдохновят нас своим примером и дадут практические советы о том, как сделать городскую среду комфортной, интересной и красивой, - пишут организаторы.
Тема фестиваля этого года – «Городская среда и урбанистика».
Помимо лекций в программе: различные мастер-классы, маркет, гараж сейл, food-зона и другие развлечения.
Где: Двор Центра современной культуры «Рельсы» на Трёхсвятской, 18а Когда: 23 августа с 12:00 до 23:00.
Вход свободный.
"РельсыФест" проведут уже второй раз. Графика: "Рельсы"
ВЫСТАВКА
«Диалоги со стеклом»
Так называется выставка художественного стекла, которая 21 августа открывается в Тверском городском музейно-выставочном центре. В экспозиции будут представлены изящные произведения члена Тверского отделения Союза художников России Антона Маршумова Антон Михайлович продолжает дело своих родителей – заслуженных художников России Ирины и Михаила Маршумовых, которые стояли у истоков тверского художественного стеклоделия.
Как пишут организаторы выставки, «все работы Антона Михайловича индивидуальны и выполнены, как правило, в одном экземпляре. Каждый изгиб, каждый завиток из стекла - это отдельная история, отдельная эмоция автора, что добавляет его работам статности и изящества. Вдохновением для создания новых произведений может послужить любая деталь, любое событие, происходящее в жизни автора, прочитанная книга, увиденный сюжет, красивый пейзаж. Новые идеи приходят внезапно, и он воплощает их в реальность».
В экспозиции представлены авторские произведения из стекла, а так же сувенирные изделия и витражи.
Лекционный выставочный зал.
Часы работы:
среда, четверг, пятницйы — с 11:00 до 20:00
суббота, воскресенье — с 11:00 до 18:00.
Цена билета:
взрослые – 80 р.
студенты – 70 р.
пенсионеры – 60 р.
школьники – 50 р.
дети до 7 лет — бесплатно
Из стекла автор создает настоящие произведения исскуства. Фото: Тверской городской музейно-выставочный центр
ГАСТРОЛИ
Гностический шансон и антиреггей
В Твери 26 августа вновь выступит Бранимир - известный рок-бард из Волгограда, странствующий десперадо с гитарой, сингер-сонграйтер. Его считают основателем жанров "сталинградский дарк-фолк", "гностический шансон" и "антиреггей"
Он споет и сыграет в клубе «BIGBEN».
Начало: 20:00.
Цена билета: 500 р.
Забронировать билет можно на сайте клуба.
Бранимир не в первый раз выступит в Твери. Фото: клуб "BIG BEN"