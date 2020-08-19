Калининская АЭС: в Удомле возобновила работу приемная Общественного совета Госкорпорации «Росатом»

Фото: пресс-служба Калининская атомная станция

Сергей БОЙКО

Она станет эффективным каналом общения жителей города-спутника Калининской АЭС с Росатомом, будет способствовать конструктивному решению проблемных вопросов и реализации важных для территории проектов.

Создание общественных приемных в городах расположения предприятий атомной отрасли является одним из важнейших проектов Общественного совета Госкорпорации, который обеспечивает прямую связь гражданского общества с руководством Госкорпорации.

«На площадках приемных ведутся дискуссии, руководители вовлечены в активную городскую жизнь, все это сделано для того, чтобы была возможность движения навстречу друг другу – Росатома, гражданского общества и органов власти», – подчеркнул заместитель председателя Общественного совета Госкорпорации «Росатом» Сергей Барановский.

В состав Общественного совета Госкорпорации «Росатом» входят представители общероссийских и региональных общественных объединений, профессиональных ассоциаций, научных организаций, а также специалисты, деятельность которых связана с изучением вопросов развития атомной энергетики.

Фото: пресс-служба Калининская атомная станция

Работу приемной в Удомле возглавит Александр Давыдов, председатель первичной профсоюзной организации Калининской атомной электростанции Российского профсоюза работников атомной энергетики и промышленности (РПРАЭП).

«Госкорпорация вместе с концерном «Росэнергоатом» всячески поддерживает сотрудничество и оказывает поддержку территориям присутствия, в том числе и финансовую, - отметил А.Давыдов. - Ежегодно на развитие Удомельского городского округа выделяются значительные средства, которые направляются на реконструкцию транспортных сетей, поддержку образовательных и медицинских учреждений, благоустройство территорий округа, сельских населенных пунктов. Я убежден, что возобновление работы Общественной приемной в Удомле позволит развивать коммуникации между общественностью, властью и Росатомом для дальнейшей реализации совместных проектов».

Приемная расположена в здании Центра общественной информации Калининской АЭС по адресу: г. Удомля, ул. Попова, д. 25, тел.: 8 (48255) 68092, e-mail: udomlya@osatom.ru

Общественный совет Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» создан в 2006 году и является коллегиальным, постоянно действующим совещательным органом. Он обеспечивает взаимодействие Госкорпорации «Росатом» с общественными объединениями, гражданами Российской Федерации, органами местного самоуправления, профессиональными объединениями в целях выработки рекомендаций для принятия решений в области использования атомной энергии и развития атомной энергетики.