Коронавирус в Твери, последние новости на 19 августа 2020 года: проектирование новых больниц

Статистика по коронавирусу обновляется каждые сутки. Фото: ПТО

Всего на утро 19 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5090 человек, инфицированных COVID-19 (+26 заболевших за последние сутки).

911 человек (+ 13) изолированы.

4008 человек (+12) выздоровели.

171 (+1) человек умерли.

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«Начинаем проектирование новых объектов здравоохранения. Для нас это является ключевым фактором, потому что часть медицинских учреждений не отвечают современным требованиям», - сообщил губернатор Игорь Руденя на заседании Правительства Тверской области 18 августа.

В регионе планируется строительство нового здания для Бежецкой центральной районной больницы, хирургического корпуса онкологического диспансера, двух детских поликлиник в городе Кимры, еще одной - в Торжке. Принято решение о выделении средств на разработку проектно-сметной документации по этим объектам.