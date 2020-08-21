Коронавирус в Твери, последние новости на 21 августа 2020 года: более 560 тыс. доз вакцины против гриппа поступит в регион

Статистика по коронавирусу в Тверской области обновляется ежедневно. Фото: ПТО

Всего на утро 21 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5140 человек, инфицированных COVID-19 (+26 заболевших за последние сутки).

929 человек (+ 17) изолированы.

4036 человек (+12) выздоровели.

175 (+2) человек умерли.

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В Тверскую область поступит более 560 тыс. доз вакцины против гриппа, из них свыше 128 тыс. доз предусмотрено для иммунизации детей.

Поступление первой партии вакцины против гриппа в регион ожидается в конце августа – начале сентября. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Она будет распределена по медицинским учреждениям Верхневолжья.

К числу первых, кто должен вакцинироваться против гриппа, относятся дети в возрасте от 6 месяцев, школьники, студенты, люди старше 60 лет, призывники, беременные женщины, граждане, имеющие хронические заболевания, работники медицинских и образовательных учреждений, транспорта, коммунальной сферы.

Отметим, что вакцинация против гриппа не является обязательной.