Коронавирус в Твери, последние новости на 20 августа 2020 года: стало известно, когда начнётся вакцинация от COVID-19 и будет ли она обязательной

Старт вакцинации от ковида уже не за горами. Фото: ПТО

Всего на утро 20 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5114 человек, инфицированных COVID-19 (+24 заболевших за последние сутки).

917 человек (+ 6) изолированы.

4024 человек (+16) выздоровели.

173 (+2) человек умерли.

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19 августа в Твери в медцентре имени В.П. Аваева дали пресс-конференцию замминистра здравоохранения Тверской области Евгений Беляев и главный эпидемиолог Минздрава региона Александр Раздорский.

В числе прочего говорили о том, когда в регион поступит разработанная в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф.Гамалеи вакцина от коронавируса.

- Мы пока не знаем, когда и в каком количестве поступит вакцина от коронавирусной инфекции. Скорее всего, будет разнарядка от Минздрава РФ. В первую очередь будут прививать граждан из групп риска. Это работники здравоохранения, образования, социальной сферы и т.д., - пояснил Евгений Беляев.

Александр Раздорский предположил, что вакцина поступит осенью, а также отметил, что, судя по поступающей информации, она безопасна.

Зато уже точно известно, когда в регион начнут поступать вакцины от гриппа. Половина из запланированной партии - до 31 августа, вторая половина - в течение сентября-октября.