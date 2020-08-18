В Тверской области больше половины объектов АИП «идут в графике»

Мост через Дойбицу - один из объектов, которые уже сданы в рамках АИП. Фото: ПТО

На очередном заседании областного правительства 18 августа подвели итоги реализации АИП, то есть Адресной инвестиционной программы, в первой половине 2020 года.

Губернатор Игорь Руденя сразу обратил внимание на важный момент:

- Несмотря на пандемию, благодаря поддержке Президента России и Правительства России, мы сохранили Адресную инвестиционную программу на 2020 год в полном объёме.

А объем этот в 2020 году в региональном масштабе весьма серьезен. Свыше 8 млрд 983 млн 726 тыс. рублей (из них 4,6 млрд — федеральные средства, 4,3 млрд - областные). Это, как подчеркнул губернатор, в 10 раз больше, чем в 2016-м.

Губернатор отметил, что с 2016 года финансирование АИП выросло в 10 раз. Фото: ПТО

Соответственно многократно выросшему финансированию АИП в разы увеличилось и количество объектов, которые должны быть построены или реконструированы: с 16 в 2016-м до 78 в 2020-м.

В целом за полгода из общей суммы освоено, то есть реально вложено в дело, свыше 2,1 млрд рублей.

График: ПТО

Полностью сданы четыре объекта: детский сад на 100 мест в микрорайоне Южный Твери и пешеходный мост через реку Дойбицу в Конаковском районе, подъезд в Ржевскому мемориалу — 1 км автодороги «Москва-Рига» - Хорошево, закольцовка газовых сетей в поселке имени Крупской в Твери (позволит подвести голубое топливо к промышленному парку Боровлево).

Графика: ПТО

Еще 46 проектов в разных сферах сейчас реализуются в соответствие с графиком. Это строительство 12 газопроводов в районах области, общей протяженностью 116 км, 5 детских садов в Твери, Вышнем Волочке, Лихославле и в Калининском районе, многофункционального спортзала в поселке Сонково и другие.

Графика: ПТО

Среди ключевых объектов строительства – Детская областная больница. На площадке идут инженерно-геодезические работы, ведется установка ограждения. Уже подписаны договоры технического присоединения к инженерным сетям. В ближайшее время планируется приступить к возведению свайного фундамента.

Игорь Руденя поинтересовался мнением главы Старицкого района Сергея Журавлева относительно реализации АИП. Тот отметил, что муниципалитеты должны эффективнее контролировать исполнение проектов программы. При этом Сергей Журавлев даже заявил о том, что тех, кто отказывается от объектов АИП, надо штрафовать:

- Переобуваться недопустимо, - сказал он.

Игорь Руденя поручил сделать типовые контракты:

- Чтобы у нас не было больше никаких экспромтов и вариаций на тему контрактов АИП.