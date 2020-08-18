Депутат Тверской городской Думы Илья Холодов (на фото первый слева) и участники тренировки по северной ходьбе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Твери 18 августа прошла первая тренировка по северной ходьбе для людей «серебряного возраста» (категория 75+). Проект ещё до начала пандемии коронавируса разработал депутат Тверской городской Думы Илья Холодов. Теперь все желающие смогут регулярно бесплатно заниматься ходьбой с палками под руководством тренеров.

На первом занятии в Парке Победы тренер-реабилитолог Светлана Никифорова показала пенсионерам основы занятия северной ходьбой. Сначала провели разминку, а затем попробовали пройтись. Светлана Валерьевна особое внимание уделила отличию от лыжного спорта – в скандинавской ходьбе нужно опираться на руку, которую отставляешь назад.

– Очень важно, что северная ходьба помогает людям преклонного возраста наладить координацию движений. Плюс при ходьбе включается 90% мышц. Ни на одном тренажёре не добиться такого. Улучшается мелкая моторика, укрепляется опорно-двигательный аппарат. Это ещё и профилактика сердечно-сосудистых заболеваний, – рассказала представитель Российской Федерации северной ходьбы в Тверской области Светлана Никифорова.

С февраля прошлого года северную ходьбу (российское название «скандинавской ходьбы») внесли в реестр официальных видов спорта. Человек в пожилом возрасте при должной подготовке может за день одолевать от двух до трёх километров. Всё зависит от физической подготовки спортсмена-любителя.

– Важно развивать не только молодёжный и подростковый спорт, но и заботиться о старшем поколении. Нашу идею с северной ходьбой поддержали советы ветеранов все районов Твери. Будем проводить несколько раз в неделю, расписание появится позже, – подчеркнул депутат Тверской городской Думы Илья Холодов.

Идёт тренировка по северной ходьбе. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Любови Бойцовой 63 года, она преподаёт физкультуру в ТвГТУ. Женщина на протяжении жизни занималась баскетболом, играла в хоккей на траве, имеет звание мастера спорта по рэгби. Сейчас поддерживает себя в хорошей форме, ведёт пары и тренирует студенческую команду по баскетболу.

– Мне очень понравилось заниматься северной ходьбой. Если расписание в вузе позволит, буду приходить на тренировки. Всё-таки я хоть и пенсионер, но действующий преподаватель, – поделилась преподаватель физкультуры Любовь Бойцова.

Преподаватель физкультуры Любовь Бойцова (на фото справа). Фото: Степан КАМЕНЕВ

Занятия северной ходьбой будут идти всю вторую половину августа и осенью до снега, когда будет позволять погода. Занятия для всех желающих будут бесплатными, а оборудование, т.е. палки, благодаря помощи Романа Щеглова, депутата из Конаковского района, закуплено. Опыт города Тверь перенесут в райцентры.