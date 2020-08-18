Росатом приглашает на квартирник

"Квартирник Росатома"

20 августа в 17:00 (по московскому времени) – в день рождения отечественного атомпрома – на онлайн-площадке atom75.ru состоится большой «Квартирник Росатома» для всех работников атомной промышленности, ветеранов отрасли, их семей, жителей атомных городов и ЗАТО. В прямом эфире будут выступать «Хор Турецкого» и арт-группа Soprano.

В 2020 году отмечается 75-летие атомной промышленности. Программа юбилейных мероприятий рассчитана на 75 дней, начиная с 20 августа. За это время пройдут более сотни онлайн- и офлайн-мероприятий разного масштаба, включая концерты, фотовыставки, запуск диджитал-проектов, образовательные и просветительские мероприятия, участником которых может стать каждый житель РФ.

«Квартирник Росатома» станет первым крупным отраслевым событием в рамках юбилейной программы. Он посвящен главным историческим достижениям атомной промышленности. Вместе с ведущим зрители будут вспоминать, как создавался ядерный щит СССР, как строилась первая в мире АЭС, как Россия стала первой и единственной в мире страной – обладательницей атомного ледокольного флота. Во время исторической части мероприятия будут показаны кадры хроники и выступлений ветеранов отрасли. Между экскурсами в историю артисты будут исполнять всеми любимые композиции.

Квартирник в режиме онлайн – это возможность собрать вместе ветеранов и сотрудников отечественного атомпрома из разных городов и стран, в теплой атмосфере вспомнить значимые факты об истории отрасли, об отцах-основателях, которые стояли у истоков атомного проекта и мирного освоения ядерной энергии.

Атомная промышленность – это в первую очередь люди. Сотни тысяч неравнодушных, увлеченных своим делом людей, которые создавали и продолжают совершенствовать уникальную отрасль, чьими достижениями может гордиться страна.

Во время трансляции будет работать смс-чат, и каждый зритель при желании сможет поздравить коллег и всю отрасль, передать теплые слова и пожелания людям, с которыми когда-то работал или продолжает работать.

С другими юбилейными мероприятиями можно ознакомиться в календаре событий calendar.atom75.ru.

Для справки:

Госкорпорация «Росатом» (полное название - Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом») – один из глобальных технологических лидеров, многопрофильный холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, строительстве. Входит в десятку крупнейших компаний России. Обладая компетенциями во всех звеньях ядерного топливного цикла, Госкорпорация занимает первое место в мире по величине портфеля зарубежных проектов, на разной стадии реализации находятся 36 энергоблоков в 12 странах. Росатом является крупнейшим производителем электроэнергии в России, обеспечивая свыше 19% энергетических потребностей страны. В сферу деятельности Росатома входит также выпуск оборудования и изотопной продукции для нужд ядерной медицины, проведение научных исследований, материаловедение, выпуск цифровых продуктов, производство различной ядерной и неядерной инновационной продукции. Стратегия Росатома заключается в развитии проектов низкоуглеродной генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация объединяет около 400 предприятий и организаций, в них работает в общей сложности более 250 тыс. человек.