Актёр Яков Шамшин поделился своими мыслями о жизни и работе. Фото: Наталья ТИХОНОВА

В минувшие выходные в тверском городском саду прошёл фестиваль уличного кино, в программу которого входили российские короткометражные фильмы. Часть киноманов смогла посмотреть произведения на предпоказе в лектории «Рельсы». Гостем вечера стал актёр Яков Шамшин, который снялся в фильме «Трудности перехода», включённом в конкурсную программу.

Ну а широкому зрителю Яков известен по ролям в фильмах и сериалах «Страсти по Чапаю», «Смерть шпионам», «Эшелон», «Ладога» и многие другие.

«КП-Тверь» побеседовала с актёром.

Несмотря на относительно молодой возраст, Якову Александровичу всего 35 лет, актёра называют человеком из 90-х. Он родился и окончил школу в Волгограде, где, как отмечает сам Яков, 90-е пока так и не закончились.

«А как же по-другому? Надо быть профессионалом во всём!». Фото: Наталья ТИХОНОВА

– Если рассматривать вашу фильмографию, то получается, что вы играете то героя из криминального мира, то служителя закона. Как считаете, это связано с тем, что и у тех, и у других схожие характеры?

– У нас до сих пор половина страны сидит, половина охраняет. Всё так и остаётся. Мне, как актёру, интересно оправдать любую позицию. К примеру, тот же Лёнька в «Ладоге» (сериал про события в блокадном Ленинграде, 2013 год), который вёз отравленные мандарины в блокадный Ленинград – мне он понятен, понятно его поведение. Это и интересно в профессии – выполнить любую задачу. Константин Станиславский говорил: «Каждый актёр – адвокат своей роли». Я могу понять мотивацию каждого персонажа, у всех своя правда.

– В разговоре с аудиторией вы упомянули продюсерский подход к кино, когда не остаётся места творчеству, а важна окупаемость ленты. Как считаете, в будущем ситуация может измениться?

– Сейчас многих актёров приглашают в проекты только из-за внешних данных. Самый интересный опыт у меня был на съёмках у режиссёра Петра Тодоровского в военной драме «Риорита» – вот это настоящее искусство. Работа у такого мэтра – это очень почётно и требует максимальной самоотдачи. Разбор сценария, репетиции, всего несколько дублей, потому что снимают на плёнку…

Бывает, что от актёра на площадке сейчас требуют выученного текста и умения правильно встать под свет. Из недавних именно творческих опытов могу вспомнить работу в фильме «Внутренний огонь» (2020 год). Сценарий к картине выдержал проверку временем – его писали в течение 10 лет. Из-за коронавирусных дел премьеру на широкую публику провели в сети. Любопытна стилистика фильма на грани гротеска, интересны сюжетные ходы.

«Не тащу профессиональные темы домой. Там семья, радости и заботы». Фото: Наталья ТИХОНОВа

Актёр отмечает, что после четырёх открытых показов фильма «Внутренний огонь» были встречи со зрителями, где обсуждали кинокартину.

– Конечно, многие критикуют российских киноделов, но, как известно, в России три вида деятельности, в которых все разбираются: футбол, политика и кинематограф. Я скажу так: положительные тенденции есть, несмотря на то, что многое берут с Запада и пытаются сделать копию. В основном неудачно.

– Вы давно дружите с фестивалем уличного кино, который проходит уже седьмой раз подряд?

– Нет, только недавно узнал о нём. Было очень приятно встретиться с тверским зрителем. Пока была одна поездка в рамках этого феста, но, если позовут снова, откликнусь.

– Какой самый необычный вопрос вам задавали зрители?

– Необычные сразу и не вспомнишь. Сейчас приходят в голову банальные вопросы: «Как вы готовитесь к роли? Тяжело ли вам выходить из роли?» Последнее мне вообще непонятно. Я не несу профессию домой.

– Вы часто ходите в театр? Смотрите ли фильмы со своим участием?

– Себя не люблю смотреть, я сразу вижу, что можно улучшить, но уже поздно… В театры перестал ходить года три назад, когда в них стали показывать меньше классических вещей, а пошли новые веяния. Я не понимаю такой театр…

Вот мы сделали Пелевина с моим однокурсником режиссёром Русланом Кацагаджиевым в феврале этого года, но постановка получилась в стилистике реалистического театра. И там вроде бы фантастический мир, но столько перекличек с нашей действительностью… Действительно актуально и остро, без надуманного пафоса.

Зрители внимательно слушают рассказ актёра. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Судя по бурному обсуждению, короткометражка «Трудности перехода» задела нерв аудитории. От пришедших сыпались вопросы по поводу того, сложно ли было играть, сколько проходили съёмки и т.д. Нащупать нерв своего зрителя и сыграть всё максимально достоверно - принцип, которым руководствуется наш собеседник.

- Я стараюсь все трюки выполнять сам. Занимаюсь в спортзале, где кручу сальто и лазаю по верёвкам. Когда-то в моей родной Санкт-Петербургской государственной академии театрального искусства были конюшни, учили езде, чтобы правильно держаться в седле на съёмках исторических фильмов. Но потом для вуза это стало очень затратно.

Сейчас многое приходится навёрстывать самому. Чтобы держать в руках оружие не как палку, хожу стрелять в тир. Помню, как на съёмках одной картины с нами занимался военный консультант из спецподразделений. А так, важно работать над собой, ведь настоящий профессионализм и навыки могут проявиться и в работе над короткометражным фильмом.