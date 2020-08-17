Прокуроры Тверской области отчитались о доходах-2019

За 2019 год прокурор Конаковского района заработал больше коллег, на втором месте – прокурор Тверской области. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

На сайте Прокуратуры региона опубликованы налоговые декларации сотрудников ведомства за 2019 год.

«КП-Тверь» изучила декларации. Получилось, что прокурор Конаковского района Тверской области зарабатывает больше коллег, на втором месте – прокурор Тверской области. Но обо всём по порядку.

У прокурора Тверской области Сергея Лежникова в налоговых бумагах отражён годовой доход в размере 4,06 млн. руб., а также машина бизнес-класса Volvo ХС-70. У него с супругой в долевом владении квартира площадью 92,6 кв. м и во владении Сергея Борисовича ещё одна квартира – 40,7 кв. м.

У первого зама прокурора Тверской области Евгения Денисов годовой доход составил 2,9 млн. рублей. У него также имеются два участка земли площадью 1,5 тыс. кв. м. и 282 кв. м. У его жены есть автомобиль представительского класса – Lexus RX-270.

Заместитель прокурора региона Сергей Краюхин указал в графе «Годовой доход» сумму 3,2 млн. руб. При том, что его супруга заработала 4,9 млн. руб., что больше, чем у кого-либо из прокуроров и их родственников. Также во владении семьи машина Subaru Forester, 1,3 тыс. кв. м земли, дом площадью 90,7 кв. м и квартира 53,2 кв. м.

А вот у заместителя прокурора Тверской области Сергея Никифорова нет недвижимости в собственности, только в пользовании – квартира 79,2 кв. м. Получил за прошлый год Сергей Анатольевич, в общей сложности, 2,8 млн. руб. Ездит он на машине SsangYong Kyron. У его супруги официальный доход не указан.

Самый большой доход среди коллег у прокурора Конаковского района Виталия Скобелева – 4,08 млн. руб. Также он задекларировал квартиру площадью 49,4 кв. м, чуть больше шести соток земли, записанных на жену. Машины в собственности нет.

Зато на его супругу зарегистрировано два автомобиля – Фольксваген Джетта и Фольксваген Транспортер. Также в её документах числится жилой дом площадью почти 52 к. м. Зарплата меньше, чем у мужа – 705,4 тыс. руб.

Из районных прокуроров меньше всего доход за 2019 год задекларирован у прокурора Молоковского района Елены Разделкиной – 825,8 тыс. руб. Также в её отчётности указана недвижимость – квартира 52 кв. м., а у мужа – автомобиль Mitsubishi Outlander и годовая зарплата 342,5 тыс. руб.