Коронавирус в Твери, последние новости на 17 августа 2020 года: врачи районной больницы через суд добиваются выплат за работу с коронавирусными

Дело врачей направлено в суд.
Всего на утро 17 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5039 человек, инфицированных COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).
873 человека (+ 22) изолированы.
3996 человек (0) выздоровели.
170 (+3) человек умерли.
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Медицинские работники Кашинской ЦРБ недавно обратились в прокуратуру с просьбой о защите своих трудовых прав.
Суть заявления: перечисленные им стимулирующие выплаты за работу с пациентами больными коронавирусом не соответствуют размерам выплат, которые указаны в постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 №415 и от 12.04.2020 №484.
Прокурор направил иски в Кашинский межрайонный суд Тверской области.
В пресс-службе суда поясняют, что сейчас решается вопрос о возбуждении дел и назначения даты их к слушания.
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