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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 17 августа 2020 года: врачи районной больницы через суд добиваются выплат за работу с коронавирусными

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 17 августа
Алина ПетроваАлинаПетрова
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Дело врачей направлено в суд.

Дело врачей направлено в суд.

Всего на утро 17 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5039 человек, инфицированных COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).

873 человека (+ 22) изолированы.

3996 человек (0) выздоровели.

170 (+3) человек умерли.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

Медицинские работники Кашинской ЦРБ недавно обратились в прокуратуру с просьбой о защите своих трудовых прав.

Суть заявления: перечисленные им стимулирующие выплаты за работу с пациентами больными коронавирусом не соответствуют размерам выплат, которые указаны в постановлении Правительства РФ от 02.04.2020 №415 и от 12.04.2020 №484.

Прокурор направил иски в Кашинский межрайонный суд Тверской области.

В пресс-службе суда поясняют, что сейчас решается вопрос о возбуждении дел и назначения даты их к слушания.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

картина дняКоронавирус в Твери 2020: последние новости

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