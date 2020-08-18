Руководители силовых ведомств отчитались о доходах в Тверской области

Руководство силовиков в Тверской области отчиталось о доходах-2019.

На официальном сайте Федеральной службы исполнения наказаний опубликованы сведения о доходах за 2019 год начальников УФСИН в регионах.

Начальник УФСИН России по Тверской области Александр Кузьмин за год задекларировал 2 млн 191 тысяч рублей.

В пользовании квартира площадью 42,1 кв.м.

Доход супруги Александра Кузьмина - 466 тысяч рублей. В собственности — земельный участок площадью 600 кв.м, две квартиры площадью 39,2 и 52,3 кв.м.

В ее собственности машины: Volkswagen Subaru Forester, SsangYong Actyon. Опубликованы и декларации о доходах руководителей следственного управления Следственного комитета России по Тверской области.

Руководитель СУ СУ по Тверской области Альберт Кизимов задекларировал доход за минувший год в сумме 2 млн 879 тысяч рублей.

В пользовании три квартиры площадью 105,3 кв.м, 56,8 кв.м и 58,4 кв.м. В общей совместной собственности квартира площадью 47,7 кв.м.

Супруга Альберта Кизимова задекларировала доход 892 тысячи рублей. В собственности квартира 56,8 кв.м.

Заместитель руководителя СУ СКР по Тверской области Сергей Монахов указал в декларации доход за прошлый год в сумме 1 млн 691 тысячу рублей.

В пользовании — квартира площадью 67 кв.м. В общей совместной собственности квартира площадью 51 кв.м. Владеет автомобилем Hyundai Getz.

Напомним, ранее были обнародованы декларации руководства прокуратуры Тверской области, подробнее с годовыми доходами прокуроров можно ознакомиться здесь.