Коронавирус в Твери, последние новости на 18 августа 2020 года: как получить кэшбек за отдых в Тверской области

Для туристов в Тверской области создают льготные условия. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Всего на утро 18 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5064 человек, инфицированных COVID-19 (+25 заболевших за последние сутки).

898 человека (+ 25) изолированы.

3996 человек (0) выздоровели.

170 (0) человек умерли.

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С 21 августа начинает работу программа лояльности для туристов, разработанная Ростуризмом совместно с Ассоциацией туроператоров России.

Гости Тверской области смогут вернуть часть средств за отдых в 17 гостиницах и отелях: "Гранд Отель Звезда", "Панорама", "Оснабрюк", "Барская усадьба", "Конаково Ривер Клаб", комплексе отдыха "Завидово", "Территория Дзен", "Особняк на Карла Маркса", парке активного отдыха "Гришкино" и других. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Для участия необходимо зарегистрироваться в программе лояльности платежной системы "МИР", с 21 по 27 августа зайти на официальный сайт программы мирпутешествий.рф, выбрать регион, тур, в который вы хотите отправиться, или гостиницу, а после – оплатить выбранное путешествие картой "МИР" на сайте отеля или туроператора. Чтобы получить кэшбек, проживание в гостинице или стоимость тура должны быть не менее 25 тысяч рублей, а продолжительность – не менее 4 ночей. В путешествие можно отправиться до 20 декабря 2020 года. Часть средств вернется на карту "МИР" в течение 5 дней после оплаты.

Если на отдых турист потратит более 25 тысяч рублей, то из них ему вернут 5 тысяч рублей, кэшбэк в 10 тысяч рублей можно будет получить за тур стоимостью от 50 тысяч рублей, а тем туристам, которые заплатили более 75 тысяч рублей, на карту вернут 15 тысяч рублей.