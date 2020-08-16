Коронавирус в Твери, последние новости на 16 августа 2020 года: ремонт на детских площадках

Администрация города озаботилась исправностью городских детских площадок. Фото: администрация Твери

Всего на утро 16 августа с начала пандемии в регионе выявлено 5014 человек, инфицированных COVID-19 (+26 заболевших за последние сутки).

851 человек (+ 8) изолированы.

3996 человек (+16) выздоровели.

167 (+2) человек умерли.

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В Твери снова можно играть на детских площадках. Это в пик эпидемии ковида их обматывали защитной сигнальной лентой. Сейчас нет. Здесь резвится детвора. Но, кроме коронавируса, на площадках деток подстерегают и другие опасности.

Например, ветшают детские игровые комплексы, некоторые требуют ремонта. На днях сотрудники администраций районов города вышли на проверки детских площадок. Рейды проводятся в рамках программы по профилактике детского травматизма, и проверка проходит во всех районах города.

Специалисты осматривают элементы конструкций в поисках повреждений и соответствия технике безопасности. Место, которое каким-то образом вызывает сомнение - это и износы, и повреждения - огораживают лентой, пока не проведут ремонт.

В администрации Твери поясняют: в настоящее время на территории города проверена большая часть игровых комплексов, начались работы там, где элементы оборудования подлежат ремонту или демонтажу и последующей замене.

Всех неравнодушных жителей чиновники просят: если кто заметил какие-то повреждения или недочеты на детской площадке, сообщить в администрацию района или ТСЖ и УК. Ремонт проведет та организация, которая содержит комплекс.