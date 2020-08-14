Кому в Твери отключат горячую воду с 17 по 31 августа

Горячую воду отключат на две недели. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

С 17 августа в Твери начнется очередной этап плановых отключений горячей воды в домах горожан.

Напомним, в этом году гидравлические испытания проводятся по новому графику из-за коронавируса.

Плановые ремонты пройдут поэтапно во всех районах города и завершаться 17 сентября.

С 17 по 31 августа

Артиллерийский пер., 7, 13, 15.

Аф. Никитина наб., 72, 74, 80, 82/2, 90/2.

Благоева ул., 4 к. 2, 4 к. 3, 18, 32, 44, 76, 76 к. 1.

Голландская ул., 14, 21.

Горького ул., 59, 61, 63/4, 71, 79/2, 100, 102/8, 104, 106, 108, 122/2.

Грибоедова ул., 34/68 к.1.

Георгия Димитрова ул., 56, 58, 60, 62, 64.

Карпинского ул., 9, 16, 18, 22/22, 28.

Кольцевая ул., 80, 82, 82 к. 1.

Мичурина ул., 4/29, 6/34, 8/31.

Мусоргского ул., 15, 17, 21, 23, 25.

Павлова ул., 10, 12.

Хрустальная ул., 2 к. 1, 2 к. 2, 2 к. 3, 2 к. 5, 4, 4 к. 1.

Шмидта б-р, 12, 21/20, 23, 24.

Академика Каргина ул., 12.

А. Дементьева ул., 4, 6, 16, 19, 19/63, 21/66, 22, 26.

Базановой ул., 5, 18, 20.

Бебеля ул., 2, 2 к. 1, 3, 4/43, 5, 7, 10, 42, 44.

Беляковский пер., 26/51, 30, 32, 40, 46.

Вольного Новгорода ул., 2.

Д. Донского ул., 34, 44/1.

Достоевского ул., 1/19, 2б, 7 к. 1, 11 к. 1, 15.

Ефимова ул., 22, 24.

Желябова ул., 3, 29/25, 34, 36, 42, 44, 46, 48, 57.

Жигарева ул., 5, 7, 19, 21, 31, 33.

Ивана Седых ул., 4, 6.

Краснофлотская наб., 4.

Новоторжская ул., 2, 3, 4, 5, 7, 10, 10а, 10б, 12а, 12б, 14, 15, 16, 16 к. 1, 16 к. 2, 19, 23, 25.

Пушкинская ул., 2, 2а, 2б, 6а.

Радищева б-р, 4, 5, 7, 11, 17, 19, 21, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 30а, 31, 31а, 33, 37, 38/26, 42, 44, 45, 50, 52.

Свободный пер., 1, 1в, 1г, 3 к. 1, 3 к. 2, 7, 20, 22, 30, 30/2, 43/18.

Симеоновская ул., 1, 5, 7, 9, 14, 30, 33, 33а, 35, 39, 52/12, 54, 58, 60, 63, 68, 70.

Славы пл., 1, 2.

Смоленский пер., 3, 5.

Советская ул., 8, 10, 18, 20, 20/22, 22, 24, 40.

С. Перовской ул., 1/45, 3, 6, 8, 9, 10/32, 12, 14, 15, 26, 28, 30, 32.

Студенческий пер., 5, 10/15, 21, 23, 25, 30, 30а.

Тверская пл,. 2, 2б, 6, 8, 9,

Тверской пр-т, 3, 5, 6, 8, 9, 11/55, 12, 13, 15.

Театральный пр-д, 3а, 3б.

Трехсвятская ул.,15, 18, 20, 24, 25, 28, 29, 31, 33/25, 35,

Троицкая ул., 2/25, 2а.

Трудолюбия пер., 30, 32, 34, 34 к. 1, 35, 35 к. 1, 35 к. 2, 36, 37, 37 к. 1, 39, 39б, 41, 42, 43, 45, 45/28.

Тьмаки наб., 1/32, 20 к. 1, 26, 30/2.

Учительская ул., 1, 3, 6 к. 1, 13/34, 39, 49.

Циммервальдского ул., 2, 24.