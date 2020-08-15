Депутаты Госдумы и сенаторы Совета Федерации от Тверской области отчитались о доходах за 2019 год

Сенаторы СовФеда и парламентарии ГД РФ обнародовали свои декларации.

Коронавирус спутал карты - отчитаться о доходах народным избранникам закон предписывает до конца апреля, так было всегда. Но случился вселенский форс-мажор и сроки придания огласке доходов-2019 были сдвинуты на август. И вот на сайте Госдумы и СовФеда появились сведения о доходах народных избранников за прошлый год.

В депутатах и сенаторах значатся и представители от Тверской области. «КП»-Тверь» изучила их декларации.

Депутат Государственной Думы от Тверской области Сергей Веремеенко задекларировал годовой доход за 2019 год в сумме 7 023 303 рубля 88 копеек ( 492 979 839 рублей 68 копеек - был его доход за 2018 год).

Сергей Веремеенко. Фото: ПТО

В собственности, как и годом ранее, 12 земельных участков под индивидуальное жилищное строительство общей площадью 46 369 кв. м. 28 земельных участках под малоэтажное жилищное строительство и рекреационное использование, площадь которых достигает 54 420 кв. м.

Четыре участка под малоэтажное жилищное строительство площадью в 57 500 кв. м. Есть у депутата Госдумы в собственности и 20 земельных участков под сельхозпроизводство площадью 18 742 012 кв. м, а также 1/2 доли от двух участков по 192 100 кв. м каждый.

Также у Веремеенко есть земельный участок под расширение базы отдыха 7 825 кв. м и еще два - под ведение личного хозяйства площадью в 2 000 кв. м и 32 000 кв. м.

В собственности 8 жилых домов общей площадью 1 259 кв. м, один гараж - 21 кв. м, хозпостройка - 6 кв. м, здание - 100 кв. м, дом охраны - 16,8 кв. м, банный комплекс - 111 кв. м, здание для хранения плавательных средств - 275,8 кв. м, три бокса по 11,7 кв. м каждый, а также гостиница 214,2 кв. м.

В безвозмездном пользовании числятся два земельных участка под земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки по 2 000 кв. м каждый и жилой дом 2 855,3 кв. м. А вот автомобиля у Сергея Веремеенко нет.

Супруга депутата за 2019 год задекларировала доход в 25 183 908 рублей 45 копеек (19 486 598 рублей - доход за 2018 год). Имеет в собственности 5 земельных участков под земли населенных пунктов для индивидуальной жилой застройки и еще один, но уже для общественно-деловых целей. Также у нее есть три жилых дома общей площадью в 3 834 кв. м, две квартиры 197,6 кв. м и 52 кв. м.

Числится за ней склад в 99,4 кв. м, жилое здание со встроенными помещениями 364, 4 кв. м и недостроенный жилой дом - 59,2 кв. м.

В собственности Mercedes-Benz CLS 350.

Депутат от Тверской области Светлана Максимова за 2019 год задекларировала доход 6 739 247 рублей 87 копеек (5 493 782 рублей - доход за 2018 год).

Светлана Максимова. Фото: ПТО

В собственности у нее есть земельный участок площадью в 83 000 кв. м, квартира в 66,8 кв. м, а еще одна квартира в 79,4 кв. м в совместной собственности. За народной избранницей числится два овощехранилища площадью в 131,7 кв. м и 608,5 кв. м, а также здание свинарника в 949,6 кв. м. Автомобиля нет, зато есть трактор ДТ-75 МЛС.

Отчитались о своих доходах и члены Совета Федерации.

Сенатор от Тверской области Андрей Епишин за 2019 год задекларировал доход в 56 502 695 рублей 7 копеек (28 089 170 рублей - доход за 2018 год).

Андрей Епишин. Фото: ПТО

В собственности у него есть земельный участок для индивидуального жилищного строительства площадью в 2 138 кв. м, а также для индивидуальной жилой застройки в 1 841 кв. м.

Помимо этого в разных долях владеет 17 участками для производства сельскохозяйственной продукции общей площадью более 400 000 кв. м.

Есть у Андрея Епишина жилой дом площадью 1 078,9 кв. м, а также две квартиры 46,7 кв. м. И 66.1 кв. м.

Супруга Андрея Николаевича задекларировала доход 14 199 901 рубль 37 копеек (3 786 рублей -доход за 2018 год). В собственности участок земели сельхозназначения для дачного строительства площадью 375 369 кв.

Также у нее есть три нежилых помещения 55,7 кв. м, 109,6 кв. м и 55,4 кв. м. В собственности Lexus GX 460 и Volvo XC-90.

Член Совета Федерации от Тверской области Владимир Лукин задекларировал за 2019 год доход 8 414 850 рублей 20 копеек (7 619 108 рублей - доход за 2018 год).

Владимир Лукин. Фото: ПТО

В собственности лишь 1/2 квартиры площадью в 110 кв. м, которую он делит с женой. Автомобиля нет.

Супруга Владимира Лукина задекларировала за 2019 год доход 318 302 рубля 17 копеек (270 932 рублей - в 2018 году). В собственности земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 1400 кв. м.