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Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Твери, последние новости на 15 августа 2020 года: рыцарские бои на средневековом фестивале «Новоторжский рубеж»

Мы публикуем последние новости о коронавирусе в Твери на 15 августа
Алина ПетроваАлина ПетроваАлинаПетрова
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На "Новоторжском рубеже" будет зрелищно. Фото: из паблика фестиваля "Новоторжский рубеж" в Вконтакте/Алексей Мухин

На "Новоторжском рубеже" будет зрелищно. Фото: из паблика фестиваля "Новоторжский рубеж" в Вконтакте/Алексей Мухин

Всего на утро 15 августа с начала пандемии в регионе выявлено 4988 человек, инфицированных COVID-19 (+29 заболевших за последние сутки).

843 человека (+ 10) изолированы.

3980 человек (+17) выздоровели.

165 (+2) человек умерли.

Графика: Яндекс

Графика: Яндекс

Рок-фестивалю «Нашествие» в этом году не повезло. Его отменили из-за коронавируса. Потом зараза пошла на спад и культурная жизнь в регионе стала оживать. Так в эти выходные, 15-16 августа, популярный фестиваль исторической реконструкции «Новоторжский рубеж» пройдет на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Торжокском районе.

Окунуться в атмосферу Средневековья гостям фестиваля помогут турнир лучников, дуэли, средневековые ярмарки.

Реконструкторы проведут мастер-классы по стрельбе из лука, плетению корзин, чеканке монет, кузнечному делу, игре на старинных музыкальных инструментах.

Вечером 15 августа состоится большой концерт фолк-коллективов. Главными же событиями фестиваля станут, конечно же, жаркие битвы в кольчугах и доспехах. Вся территория заповедника станет рыцарским станом.

Вход в музей-заповедник стоит 100 рублей, для детей до 16 — бесплатно.

Графика: ПТО

Графика: ПТО

картина дняКоронавирус в Твери 2020: последние новости

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