672 на 260: В облизбиркоме рассказали о том, сколько кандидатов идут на предстоящие выборы в Тверском регионе

Выборы назначены на 13 сентября. Фото: Избирательная комиссия Тверской области

В областном избиркоме 13 августа провели пресс-конференцию, посвященную предстоящим через месяц, 13 сентября, выборам в регионе. Они пройдут в 20 муниципалитетах. Самая статусная и резонансная избирательная кампания - выбор депутата Законодательного Собрания региона. Там в прошлом году освободилось кресло после ухода Романа Крылова. Он стал мэром Ржева.

Председатель облизбиркома Валентина Дронова подробно сообщила журналистам, что всего в регионе зарегистрировано 672 кандидата. Они претендуют на 260 мандатов на выборах в различные представительные органы региона. Большая часть - в муниципалитетах. Конкурс - 2,6 человека на место.

Валентина Дронова. Фото: Избирательная комиссия Тверской области

- Выборы пройдут в 20 муниципальных образованиях области: Ржеве, Торжке, ЗАТО «Озерный» и ЗАТО «Солнечный», Калининском, Кесовогорском, Конаковском, Лихославльском, Максатихинском, Ржевском, Сонковском и Торопецком районах, Западнодвинском, Лесном, Оленинском, Пеновском, Сандовском, Селижаровском и Краснохолмском муниципальных округах, Осташковском городском округе, - уточнила Валентина Дронова. - В выдвижении кандидатов принимали участие восемь политических партий.

По словам главы облизбиркома, всего нашлось 719 претендентов. Но 47 не прошли, причем 21 из них просто снялся с регистрации, а 11 так и не смогли представить в избирком необходимые документы.

Графика: Избирательная комиссия Тверской области

- На 206 мандатов депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов претендуют 553 зарегистрированных кандидата, - продолжила Валентина Дронова. - На 53 мандата представительных органов сельских, городских поселений - 113 кандидатов.

Особняком стоят выборы в областной парламент. На освободившееся после Романа Крылова место претендуют шесть человек. Перечислим их.

Бывший ректор ТвГУ и экс-зампред правительства Тверской области Андрей Белоцерковский от партии «Единая Россия».

Замдиректора одной из ржевских управляющих компаний Сергей Матвеев от партии «Справедливая Россия».

Пенсионер Татьяна Королькова, которую выдвинула Коммунистическая партия Российской Федерации.

Индивидуальный предприниматель Арарат Гулян от партии «Яблоко».

Имеющий статус самозанятого гражданина Алексей Жуков. Он идет на выборы от ЛДПР.

Глава сельского поселения Итомля Ржевского района, самовыдвиженец Сергей Орлов.

Предвыборная агитация в СМИ начнется 15 августа.

Голосование будет проводиться три дня - с 11 по 13 сентября.

При наличии уважительных причин (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) избирателям предоставят возможность проголосовать досрочно - со 2 по 9 сентября.