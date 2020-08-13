В выходные в Твери будет тепло, а уже со среды начнём прощаться с летом Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

Несмотря на прохладу и пасмурное небо, в эти выходные стоит ждать потепления.

– Пятница ещё будет прохладной – мы находимся в тыловой, холодной части циклона. Днём всего лишь +17, ночью +10. Но уже будет выглядывать солнышко. С субботы столбики термометров будут активно подниматься, температура установится на отметке +19…20, – рассказывает доктор географических наук, профессор ТвГУ Наталья Сердитова. – А в воскресенье, понедельник и вторник будет +23…24 градуса тепла. Ночью +13…16.

В субботу и воскресенье могут пройти кратковременные дожди.

Понедельник обещает обойтись без осадков.

Со вторника характер погоды начнёт меняться. К границам Тверского региона с северо-запада вновь подойдёт очередной североатлантический циклон.

И в среду температура уже опуститься до +20. И это несмотря на то, что подует южный ветер.

Так что в ближайшие дни у жителей Твери есть шанс оторвать глаза от земли и устремить взгляд в небо. Именно сейчас Земля проходит через Персеиды – метеоритный поток, который, появляясь в августе со стороны созвездия Персея, оставляет в ночном небе огненные следы. И длиться это космическое шоу будет до 24 августа.