Досуг в Твери с 13 по 19 августа: Чудо-фото и музыка в саду, Средневековье и казаки

Прекрасная музыка ждет публику в прекрасном саду. Фото: Ботанический сад ТвГУ

КОНЦЕРТ

Музыка летом: классика и романсы

В Ботаническом саду Твери пройдет цикл концертов «Филармония под открытым небом»

13 августа там выступит струнный ансамбль Ad Libitum (две скрипки, альти виолончель). В программе: произведения В.А. Моцарта, И. Штрауса, Ф. Шопена, И. Брамса, П. Чайковского, А. МакЛина, А. Пьяццоллы, С. Беше и др.

18 августа в саду будут исполнять русские романсы, романсы на стихи М. Цветаевой, А. Ахматовой, Н. Гумилева, С. Есенина, Б. Пастернака и др. Выступят Заслуженные артисты России Татьяна Скворцова (сопрано), Виктор Сухов (тенор, гитара), Ирина Гефеле (домра), лауреаты международных конкурсов Татьяна Николаенко (гитара) и Ольга Орлова (фортепиано).

Начало: 18:30.

Цена: 150 рублей.

Билеты продаются в кассе Тверской филармонии, а также в кассе Ботанического сада в день концерта.

Количество мест ограничено. Бронируйте билеты по тел. 34-64-34, 35-69-14

Откроет серию музыкальных вечеров в Ботаническом саду Ad Libitum. Фото: Тверская филармония.

ВЫСТАВКА

«100 чудес света»

В большом зале Тверского городского музейно-выставочного центра открыта яркая фотовыставка «100 чудес света». Это уникальный фотопроект Санкт-петербургского Арт-центра в Перинных рядах, который на протяжении 10 лет ежегодно представляет публике 100 лучших фотоснимков окружающего со всего мира.

Первая коллекция была представлена публике ещё в 2011 году при поддержке «National Geographic. Россия». В итоге выставка «100 чудес света» за несколько лет превратилась в международный фестиваль и стала доброй традицией «Арт-центра».

Теперь и у жителей Твери есть возможность совершить виртуальное путешествие в самые отдаленные уголки Земли, узнать секреты ее флоры и фауны и познакомиться с удивительными культурами появилась и у жителей нашего города.

График работы выставочного центра:

Среда, четверг, пятница с 11:00 до 20:00

Суббота, воскресенье: 11:00 — 18:00

Цена: для взрослых — 250 рублей, для пенсионеров, студентов и школьников — 150 рублей, дети до 6 лет — бесплатно.

На выставке можно увидеть удивительные фотографии со всего мира. Фото: ТГМВЦ/mvc-tver.ru

ФЕСТИВАЛЬ

«Новоторжский рубеж»

Популярный фестиваль исторической реконструкции «Новоторжский рубеж» пройдет 15-16 августа на территории архитектурно-этнографического музея под открытым небом «Василёво» в Торжокском районе.

Гости фестиваля «Новоторжский рубеж» смогут окунуться в атмосферу Средневековья. В программе мероприятия - турнир лучников, дуэли, массовые манёвры. Реконструкторы проведут мастер-классы по стрельбе из лука, плетению корзин, чеканке монет, кузнечному делу, игре на старинных музыкальных инструментах.

В течение всего фестиваля будет работать средневековая ярмарка, где можно будет приобрести сувениры и попробовать разные яства и напитки.

Вечером 15 августа состоится большой концерт фолк-коллективов.

Главными же событиями фестиваля станут, конечно же, жаркие битвы в кольчугах и доспехах.

Вся территория заповедника станет рыцарским станом. Прогуляйтесь между шатров — и вы повстречаете оживших исторических персонажей самых разных сословий: от принцесс до шутов.

Вход в музей-заповедник стоит 100 рублей, для детей до 16 — бесплатно.

На "Новоторжском рубеже" без бугуртов не обойдется. Фото: из паблика фестиваля "Новоторжский рубеж" в Вконтакте/Алексей Мухин

ПРАЗДНИК

Казачий юбилей

15 августа Тверское станичное казачье общество отмечает 10-летие со дня образования. Казаки ждут гостей с 10.00 до 17.00 в поле за 5-м учебным корпусом Тверской государственной сельхозакадемией.

Запланированы:

10.00 - фланкировка и рубка шашкой

11.00 - построение, торжественная часть

11.30 - концерт казачьих творческих коллективов и шоу Конно-трюковой группы «Альфа»

14.00 - катание на лошадях, фотосессия

15.00 - трапеза из полевой кухни

Вход свободный.